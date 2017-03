Open de tennis du Havre : suspicion de paris sportifs illégaux

Alors que l'Open de tennis féminin du Havre bat son plein, quelques individus sont soupçonnés de venir parier sur les matchs, en direct sur internet et depuis les cours. Une pratique illégale.

Parmi les spectateurs du 28ème Open du Havre, qui se déroule en ce moment et jusqu'à dimanche, plusieurs individus parmi les spectateurs - peut-être cinq - sont dans le viseur des organisateurs. Des hommes soupçonnés de parier en direct sur internet depuis les cours. Une pratique non autorisée, considérée comme de la triche. Raison pour laquelle ils ont été pris en photo, ce mercredi, et pourraient être refoulés, ce jeudi. Précisions de Bertrand Queneutte :

Juge arbitre sur l'Open du havre, Nicolas Peigné explique : "C'est un gros fléau. Ces gens jouent en direct sur des sites de paris sportifs. En étant sur place, cela leur permet d'avoir l'information plus rapidement, quand une balle est faute, et avant même que l'arbitre puisse annoncer le score et mettre le point en direct sur internet. Ce sont des réseaux que l'on essaie de traquer. Cela fait quelques années, et même les petits tournois commencent à être touchés. "

Parier en direct sur internet n'est pas interdit, mais le faire sur place depuis les cours est illégal. Explications de Nicolas Peigné, juge arbitre depuis huit ans et superviseur de l'Open du Havre :

