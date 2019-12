Aliaksandra Sasnovich prive Caroline Garcia de l'Open de Tennis de Caen

Aliaksandra Sasnovich a remporté la troisième édition du tableau féminin de l'Open de Tennis de Caen face à la française Caroline Garcia. Elle s'impose en deux heures et quinze minutes 3-6 / 7-6 (10-8) / 6-0 après avoir sauvé six balles de matchs.

Caen, France

Aliaksandra Sasnovich a remporté l'Open de Tennis de Caen face à Caroline Garcia. La Française aura pourtant eu six balles de matchs avant de voir la Bélarusse la rejoindre puis s'imposer en trois sets.

"Cela s'est joué à rien, confirme caroline Garcia. Elle a été un peu plus opportuniste sur ces points-là que moi et j'ai été un peu trop passive. Je n'ai pas réussi à aller le chercher et à être un peu plus agressive que ça. Malheureusement ce n'est pas passé mais il y a eu des choses intéressantes."

Partie sur des bases très rapides, la troisième finale de l'Open de Tennis de Caen aura dépassé les deux heures.

Caroline Garcia avait pourtant remporté le premier set en 35 minutes (6-3 dont les trois premiers jeux en sept minutes) et breaké dans la foulée dès la reprise du deuxième set.

Malmenée 5-3 et à 40 partout, Aliaksandra Sasnovich a vu la partie s'interrompre une poignée de minutes en raison d'un problème d'éclairage du Zénith.

Si aucune des joueuses n'a estimé que l'incident a eu prise sur le match, la panne a été bénéfique pour la Bélarusse qui a sauvé deux balles de set et poussé Caroline Garcia au Tie-Break.

La française a eu quatre nouvelles occasions dont trois de suite de conclure avant de lâcher la deuxième manche à son adversaire Belarusse au bout de 76 minutes de lutte. Il s'en est fallu de quelques centimètres sur un lob de son adversaire que la française conclue la partie.

Caroline Garcia allait concéder à la reprise du dernier set son service et laisser Aliaksandra Sasnovich s'envoler avec un nouveau break dans la foulée.

La Bélarusse a facilement remporter un troisième set expédié en 24 minutes (6-0). Finaliste l'an passé, Aliaksandra Sasnovich succède à l'Ukrainienne Elina Svitolina au palmarès.

"L'année dernière j'ai été finaliste, explique avec malice la joueuse belarusse donc du coup j'avais la Coupe de la finaliste et mon père m'a dit :"Ecoute cette année il faut absolument que tu remportes la vraie coupe, celle du vainqueur." Donc c'est ce que j'ai fait. C'était un ordre de mon père donc je n'avais pas le choix (sourire)"