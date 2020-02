Opération de soutien au TFC : "Le message a été entendu ", assure Jean-François Soucasse

Le président délégué et directeur général du Téf s'est exprimé, ce mardi 4 février, pour saluer l'élan de solidarité des clubs sportifs toulousains autour des Violets.

Toulouse, France

Ses prises de paroles sont rares et elles marquent généralement les moments forts de la saison du Téf. Le directeur général du Toulouse FC, Jean-François Soucasse, a voulu remercier les clubs toulousains qui portent l'opération "Tous derrière le TFC", lancée la semaine dernière dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

"Un formidable encouragement"

Lancée par les Dauphins du TOEC (natation), et soutenue par le Stade Toulousain, le TOXIII (rugby), le Fenix (handball), le TMB (basket) et les Spacers (volley), une initiative que le club "accueille très favorablement", souligne le dirigeant toulousain.

"C'est touchant dans les périodes que nous traversons et qui sont complexes. Ça montre l'attachement de tous les Toulousains et tous les supporters de foot et de sport au sens large. Ils nous envoient des ondes positives."

Un élan de solidarité qui poussent les joueurs, selon Jean-François Soucasse, "Le message a été entendu avec une prestation plutôt satisfaisante à Amiens [0-0 samedi dernier]. C'est un formidable encouragement à poursuivre dans cette direction."

"Des sportifs qui parlent à d'autres sportifs"

L'ancien joueur toulousain l'assure, les messages de soutien comptent beaucoup pour les joueurs. "Ils ne sont pas déconnectés, ils lisent la presse, et ces soutiens les touchent d'autant plus que ce sont des sportifs qui parlent à d'autres sportifs." Le dirigeant des Violets qui fait d'ailleurs un parallèle avec les performances des autres clubs toulousains. "Tous ont connu, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports, des périodes parfois plus délicates, des moments de doute. Mais ce sont aussi des clubs qui ont connu beaucoup de succès, il y a des champions de France, des champions d'Europe."

C'est vraiment de nature à renforcer le sentiment de responsabilité qui doit être le nôtre.

Des messages et conseils qui font sens. "C'est vraiment de nature à renforcer le sentiment de responsabilité qui doit être le nôtre. Cette équipe, ce groupe, ce club-là porte en lui les espoirs d'un public qui aime le foot et le sport en général."

"Ça suscite un supplément d'âme"

Alors est-ce grâce à cette opération que le Téf gagnera ce mercredi 5 février face à Strasbourg ? "Je ne peux pas encore vous le dire, mais en tout cas on le souhaite." Jean-François Soucasse qui rappelle aussi le climat tendu entre club et supporters. "Dans une période où beaucoup de place est laissée à ceux qui formulent beaucoup de griefs envers le club et les joueurs, se sentir investis par une mission qui nous dépasse, ça suscite un supplément d'âme."

Toulouse-Strasbourg, ce mercredi 5 février (19h) pour la 23ème journée de Ligue 1. À suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.