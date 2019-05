Opération entrée gratuite pour le match Tours FC - Cholet

Le Tours Football Club joue son maintien en National vendredi 17 mai. Il accueille Cholet. Il doit impérativement gagner et espérer un faux pas de Concarneau ou Bourg-en-Bresse. Pour ce match capital, le club tourangeau a décider de ne pas faire payer l'entrée au stade de la vallée du Cher.

Tours-Cholet, 34ème journée du championnat National, peut-être le dernier sous statut professionnel pour le TFC. Le club tourangeau n'est plus maître de son destin. Actuellement 15ème au classement et premier relégable, les footballeurs tourangeaux doivent gagner le vendredi 17 mai face à Cholet. Mais ils doivent aussi espérer que le match entre Concarneau et Bourg-en-Bresse ne se solde pas par un match nul.

1818 spectateurs de moyenne cette saison au stade de la vallée du Cher

La direction du Tours FC a décidé pour cette rencontre capitale pour l'avenir du club d'ouvrir gratuitement les portes du stade de la vallée du Cher. Pour obtenir des billets gratuits, il suffit de s'inscrire au préalable sur le site internet du club. Le TFC a aussi conscience du manque d'engouement autour de son équipe première depuis le début de la saison. Le stade de la vallée du Cher sonne décidément vide à chaque rencontre. Selon les chiffres d'affluence, le TFC a la 7ème affluence des clubs de National, avec 1818 spectateurs de moyenne, soit un taux de remplissage de 11%. Pour le dernier match à domicile face à Laval le 2 mai, match déjà capital à l'époque, seuls 2054 spectateurs avaient garni les gradins du stade de la vallée du Cher.