Opération maintien en Ligue 2 : l'entraîneur de l'US Orléans veut recruter cinq joueurs au mercato d'hiver

Orléans, France

Didier Ollé-Nicolle, le coach de l'US Orléans, veut "recruter cinq nouveaux joueurs au mercato d'hiver" : "sans cela ça [le maintien en Ligue 2] ne sera pas possible", a-t-il expliqué sur France Bleu Orléans ce lundi, dans Tribune 100% USO . Rappelons que l'USO est actuellement dernière de Ligue 2, avec seulement dix points pris en dix-huit journées de championnat.

Recruter 5 joueurs, dont 3 offfensifs

Reste un match ce vendredi à domicile contre Sochaux, avant la trêve hivernale et le début du mercato d'hiver (qui se déroule durant le mois de janvier 2020). Didier Ollé-Nicolle, qui a "les mains libres" pour gérer le recrutement depuis le départ du manager général de l'USO Anthar Yahia avec qui les relations étaient très tendues, veut renforcer son effectif de manière significative. Parmi les cinq recrues espérées, il souhaite trois joueurs avec un profil offensif.

Prêter des joueurs et en acheter d'autres"

Didier Ollé-Nicolle a expliqué sur France Orléans : "bien sûr, on a un budget très très limité, voire nul, donc l'idée c'est de sortir ou prêter quelques joueurs qui sont un peu tendres et ont besoin d'expérience au niveau juste en-dessous, pour eux, pour leur bien-être, pour leur carrière. Et nous, on pourrait recruter des garçons avec des profils bien précis qui ont l'expérience Ligue 1 / Ligue 2"

Des joueurs aguerris pour mener la révolte

"On avait huit joueurs offensifs en début de saison, on en a perdu sept", regrette Didier Ollé-Nicolle, pointant implicitement la responsabilité d'Anthar Yahia : "il nous faut _impérativement des joueurs aguerris à ce championnat_, qui ont envie de venir jouer à Orléans, ce qui n'est pas forcément évident vu la situation sportive"

L'exemple de la saison 2016/2017

Le technicien orléanais poursuit à propos des joueurs qu'il souhait recruter le mois prochain : "il faut leur vendre un vrai projet de revanche pour eux, un beau challenge sportif. Moi, j'étais très très fier d'assurer le maintien il y a deux ans et demi [l'USO, après un début de saison raté, avait recruté Didier Ollé-Nicolle et s'était maintenu en Ligue 2, en 2017, en jouant les barrages], on l'avait fait avec des joueurs qui avaient participé à une révolte, ça avait été très fort. Et _cette révolte, cette année, sera possible avec quatre ou cinq nouveaux joueurs de ce style_, j'en suis persuadé !"

Karim Coulibaly à l'essai cette semaine

Selon nos informations, l'US Orléans, par ailleurs, met à l'essai cette semaine le milieu gauche Karim Coulibaly, 26 ans, actuellement sans club et passé par Nancy (en Ligue 1), puis Willem 2 (aux Pays-Bas). Il est sans club depuis le début de la saison, ce qui veut dire qu'il pourrait signer avant le mercato, si l'essai à Orléans s'avère concluant.