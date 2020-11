Opération rachat pour le Nîmes Olympique

Le Nîmes Olympique espère relever la tête, et le plus vite possible. Les crocos accueillent Angers ce dimanche après-midi à 15h aux Costières pour le compte de la dixième journée de ligue 1. Les footballeurs nîmois ne sont pas au mieux en ce moment ; ils occupent la 18e place du classement, c'est à dire celle de barragiste (avec 8 points). De leur côté, les Angevins sont 11e avec 5 points d'avance sur les crocos (13)

"Il ne faut pas s'alarmer, mais inverser la tendance. Ne pas douter. Essayons de retrouver la confiance qui ferait du bien à tout le groupe" Renaud Ripart, au micro FB Gard Lozère

