Orelsan au stade d'Ornano : " C'est un rêve de gosse de faire des trucs avec le SM Caen"

Orelsan aura connu une journée chargée en assistant au match entre le SM Caen et le Paris FC (0-1) : deux heures de dédicaces, une performance musicale, un coup d'envoi fictif , le tournage d'un clip et même du commentaire de foot. Tout cela en restant disponible et accessible.

France Bleu : La séance de dédicace a déjà été un grand moment?

Orelsan : C'était fou. C'était fou. Je suis juste un peu déçu parce qu'il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu faire tout le monde du coup. Il y avait énormément de monde. On ne s'attendait pas à autant de gens et ça faisait trop plaisir. J'essayais d'aller le plus vite possible. Mais en même temps, t'as pas envie non plus de snober les gens devant toi. Donc oui, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont venus et qui n'ont pas eu de dédicace. Mais en tout cas, merci. Merci d'être venus.

FB :Vous attendiez à autant de personnes?

O : On n'a pas réfléchi. Je t'avoue qu'il y a eu aucun calcul sur le nombre de personnes et tout. On s'est dit on va faire des dédicaces de 16 à 18 heures et là, je ne sais pas combien il y a eu de personnes, mais c'était énorme. J'ai entendu des 10 000 personnes d'après les manifestants, 20 selon la police.

FB : Et Une journée qui se finit par une entrée sur la pelouse du Stade D'Ornano pour tourner un clip.

O : Je suis rentré sur le stade D'Ornano et c'était cool. Franchement, c'était ouf. J'ai fait plein de trucs pendant le match. J'ai participé à plein d'aspect du match. J'ai chanté, j'ai donné le coup d'envoi. Qu'est ce qu'on a fait d'autre? J'ai commenté le match. J'ai fait les commentaires les plus nuls que personne n'a jamais vu et je m'excuse aussi pour ça (rire). Et du coup c'était archi cool. et on a fini par faire des plans. Mais en fait, quand je vous parle, on est encore au stade et il est genre minuit. C'est ouf d'être dans le stade à minuit comme ça. Merci beaucoup aux gens de Caen d'avoir participé à cette journée. C'était vraiment cool.

L'artiste normand s'est prêté de bonne grâce aux demandes de selfies © Radio France - Esteban Pinel

FB : Beaucoup de gens ont aussi ont parlé de votre futur concert à Caen?

O : Le concert va être ouf! On commence toujours les tournées à Caen, donc je pense que ça va être hyper cool et ça va être chanmé quoi. C'est vraiment cool. Beaucoup m'ont demandé si on remettait une date. Ce n'est pas trop moi qui gère ça mais on joue à Beauregard aussi. Donc venez à Beauregard, ça va être ouf! Et j'ai hâte pour le concert. Je suis trop content de commencer. L'album est sorti il y a 24 heures, donc amener les morceaux sur scène sera encore une autre étape, ça va être cool.

FB :Le Président du conseil de surveillance du SM Caen Pierre-Antoine Capton aimerait associer des personnalités attachées au club à son projet. Il pense évidemment à vous?

O : On parle avec Pierre-Antoine pour plein de choses. Après moi, je suis fan du club. Après, j'ai été beaucoup sur mon album mais c'est que j'aimerais bien m'investir par rapport au club. Mais je ne sais pas trop comment. Je m'y connais pas non plus si bien en foot. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de faire plus de truc avec le club, plus de truc avec la Ville. Mais peut-être commencer petit. Déjà ce soir (samedi), c'était un truc où on fait des choses avec le club et après moi je suis là de toute façon. Ca me fait trop plaisir. En vrai. C'est un rêve de gosse de faire des trucs avec le club. Rien que connaître les dirigeants. Je parle un peu avec Olivier Pickeu et tout. C'est un rêve de ouf, quoi.

FB :Une belle grosse journée

O : Ah oui c'était une très bonne journée et merci tout le monde.