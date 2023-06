Originaire de Sens, Vicki Becho fait ses débuts en équipe de France de football

La jeune femme de 19 ans originaire du quartier des Champs Plaisants à Sens dans l'Yonne, passée par le PSG et titulaire à l'Olympique Lyonnais fait désormais partie des meilleures joueuses de France. Une ascension qui ne surprend pas ses premiers entraineurs que nous avons rencontrés là où Vicki Becho a commencé, à Malay-le-grand (89).

"Elle se battait avec envie contre les garçons"

Ali ben Ahmed, éducateur à Malay-le-Grand à l'époque se souvient très bien de la petite fille qu'elle était : "Vicki, c'était la voisine de palier de mes parents. Je la voyais souvent par la fenêtre jouer avec son frère, avec les gamins du quartier, avec mes petits frères. On avait aménagé le bitume pour faire des petits matches entre nous. Je la voyais jouer et je me disais - elle se débrouille bien la petite - elle se battait avec envie contre les garçons. Elle avait cinq ans, elle était très très jeune et déjà elle y allait, elle n'avait pas peur et elle aimait ça."

Une entrée au club, en cachette de sa maman

Cette carrière de footballeuse, Vicki Becho aurait bien pu passer à côté, raconte Ali ben Ahmed : "elle est entrée au club en cachette, on va dire. Je lui ai pris ses premières chaussures, ses protège-tibias, etc, sans le dire à la maman. Elle me disait - je ne veux pas que ma fille fasse du foot. Mais on l'a amenée ici, elle a regardé et après elle était là tous les week-end."

Ali Ben Ahmed décrit une joueuse très au-dessus des autres, capable de tirer toute une équipe : "elle arrivait à récupérer le ballon au niveau de son gardien et à aller marquer de l'autre côté. L'équipe avec et sans Vicki, ce n'était pas du tout la même chose. Dès le début, on savait qu'elle allait aller loin." Ce que confirme Abdoulaye Bah, son éducateur au FC Sens, elle avait alors douze ans : "elle était capable d'éliminer, de faire des différences et parfois de gagner des matches à elle toute seule. C'était vraiment une bosseuse."

Travail et modestie

Une jeune femme travailleuse, mais qui avait dès le départ d'autres qualités. "Vicki a toujours été bien encadrée", estime Abdoulaye Bah, "sur par la maman, elle a toujours encadré sa fille. Et Vicki, aujourd'hui c'est cela. Vous ne l'entendrez pas, elle sera toujours en retrait. Et elle essaiera toujours de montrer ses qualités sur le terrain avant tout et dans la modestie. Et sa maman est toujours là pour lui rappeler aussi. Qu'elle continue comme ça et elle va franchir les paliers."

L'équipe de France de football féminine jouera deux matches amicaux de préparation au Mondial féminin : le 6 juillet contre l'Irlande et le 14 juillet contre l'Australie (pays co-organisateurs avec la Nouvelle Zélande). La coupe du monde féminine a lieu du 20 juillet au 20 août 2023.