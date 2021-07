Orléans accueillera bien deux matches du PSG, la semaine prochaine

C'est confirmé ! Les joueurs du Paris Saint-Germain joueront bien à Orléans, le mercredi 21 et le samedi 24 juillet, au stade de la Source. 5.600 places vont être mises en vente, ce vendredi 16 juillet, aux tarifs de 25 à 55 euros.

Les 5.600 billets risquent de partir à une vitesse folle, malgré l'absence de Neymar et M'Bappé.

Après le Challenge Emiliano Sala prévu du vendredi 16 au dimanche 18 juillet, les passionnés de football ont décidément de la chance, à Orléans. La ville va accueillir deux matches du Paris Saint-Germain, le mercredi 21 et le samedi 24 juillet, au stade de la Source, à 19h. La vente des billets commence ce vendredi 16 juillet, à 16h.

Ce sont deux matches de préparation. Les joueurs de Mauricio Pochettino affronteront les allemands d’Augsbourg et les italiens de Genoa. Mais ne vous attendez pas à voir les stars du PSG, prévient Thomas Renaud, l'adjoint au maire d'Orléans en charge des Sports : "Neymar et Killian M'Bappé ne seront pas présents, dit-il, mais tous les joueurs parisiens sont des stars, des joueurs de renommée internationale, et le spectacle sera beau. C'est une fierté pour Orléans."

5.600 places à vendre

Pour cet événement d'envergure, le pass sanitaire sera exigé. Un dispositif sera mis en place. Il a été établi en accord avec la préfecture du Loiret.

5.600 places vont être mises en vente, ce vendredi 16 juillet, à partir de 16h, aux tarifs allant de 25 à 55 euros. Des billets seront disponibles sur le site de l'US Orléans. Un guichet spécial est également prévu, au même moment, au stade de la Source, à l'occasion du Challenge Emiliano Sala.

Les deux matches seront également retransmis en direct sur beIN Sports, les 21 et 24 juillet, à partir de 19h.