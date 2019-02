Orléans ira défier Rennes en Coupe de France : "il faudra faire un des plus grands matchs de l'histoire du club"

Orléans, France

"C'est comme ça, c'est le tirage au sort", réagit Didier Ollé-Nicolle, sur France Bleu Orléans, après avoir appris que son équipe, l'US Orléans, ira jouer au Stade Rennais en quarts de finale de la Coupe de France de football, le 26 ou 27 février. L'entraîneur de l'USO se dit "fataliste", même si "on aurait préféré jouer à domicile. Pour la fête, le public, l'ambiance, l'aspect médiatique, ça aurait été super de jouer chez nous, pour avoir une chance de plus aussi d'aller en demi-finale !"

On y croit bien sûr" (Didier Ollé-Nicolle)

Mais le coach orléanais "y croit bien sûr", et rappelle qu'en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, le 18 décembre, "on a pas été loin d'accrocher le PSG et de les pousser aux tirs aux buts" (défaite 2/1).

Faire un grand grand grand match"

Concernant de déplacement à Rennes, actuel dixième de Ligue 1, "il faudra faire un grand grand grand match, un des plus grands de l'histoire de l'USO !", estime Didier Ollé-Nicolle. Selon lui, "Rennes fait partie du premier tiers de la Ligue 1. Après Reims et Metz qu'on a battu chez eux, c'est encore un niveau supérieur".

L'US Orléans devrait organiser un déplacement de ses supporters à Rennes

Le président de l'US Orléans, Michel Boutron, y croit aussi : "jamais deux sans trois"(en référence aux victoires face à des équipes de Ligue 1 cette saison en Coupe). Il annonce qu'un déplacement de supporters sera très probablement organisé par le club "même si le match a lieu en semaine et que ce n'est pas forcément facile pour les gens".