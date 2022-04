Orléans : une exposition sur l'épopée de Jeanne d'Arc en Playmobil®

Une exposition Playmobil® sur des périodes marquantes de la vie de Jeanne d'Arc est proposée à l'Office de Tourisme d'Orléans jusqu'au dimanche 8 mai. Des milliers de pièces avec certains décors spécialement construits pour l'occasion. Une visite gratuite pour les petits et les plus grands.

Une bonne idée de sortie pour les vacances scolaires. À l'occasion des Fêtes de Jeanne d'Arc, une exposition Playmobil® intitulée "L'Épopée de Jeanne d'Arc" est à découvrir à l'Office de Tourisme d'Orléans. Huit mises en scène retracent les grandes étapes de la vie de la libératrice d'Orléans. De sa révélation à Domrémy jusqu'à sa fin tragique à Rouen, des milliers de Playmobil® sont spécialement confectionnés pour les petits et grands.

Des milliers de pièces

Une exposition proposée par Jean-Philippe Broussin. Il est artiste dioramiste, c'est-à-dire qu'il construit et installe de grandes mises en scène en Playmobil® dans des sites culturels et historiques. Pour Jean-Philippe Broussin, présenter cette exposition, c'est surtout beaucoup de passion. "Il y a un travail en amont pour savoir quel est le découpage de l'histoire que l'on retient pour faire les scènes." Mais pas d'énormes recherches poursuit le collectionneur. "J'essaye plus d'être dans l'inconscient collectif plutôt que dans le livre d'histoire. J'essaye de représenter Jeanne d'Arc comme je l'ai en tête parce qu'on l'a vue dans pas mal de films."

Un petit texte accompagne chaque scène © Radio France - Julien Frenoy

On ne peut pas faire n'importe quoi dans un lieu de culture

Il aura fallu deux jours au collectionneur pour tout installer, seul. Jean-Philippe Broussin s'adresse en priorité aux enfants et veut être accessible. "Il faut aussi faire en sorte que l'enfant comprenne ce qu'il voit dans la scène en accord avec ses connaissances de l'école. Mais bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un lieu de culture."

La scène du bucher © Radio France - Julien Frenoy

L'exposition "L'épopée de Jeanne d'Arc" est ouverte jusqu'au dimanche 8 mai 2022 au premier étage de l'Office de Tourisme d'Orléans. En semaine, les horaires d'ouverture de l'exposition sont de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Voir site de l'Office de Tourisme d'Orléans pour le week-end.