EN IMAGES - La Chataigneraie se qualifie pour les 32èmes de finale de la Coupe de France

Un mot revient sur toutes les lèvres : historique. Ce samedi, le club vendéen de l'AS Chataigneraie s'est imposé 0-1 face au Orvault SF au stade de Gagné d'Orvault, au 8ème tour de la Coupe de France de football. Les joueurs de Charles Devineau ont arraché un but de justesse, à la 88ème minute de jeu.

Le club de régional 1 est donc qualifié pour les 32èmes de finales de la Coupe de France. Une première depuis la création du club il y a 97 ans.Et même s'il a fallut faire plus d'une heure de route pour encourager l'équipe, les supporters étaient au rendez-vous.

Une poubelle bleue en guise de tambour, ils étaient bien décidés à en découdre. "Nous n'avons jamais été jusqu'à ce tour-là, confie Julie, qui est venue en bus avec 200 autres supporters. C'est un club de famille, c'est super qu'on aille aussi loin."

200 supporters de l'AS Chataigneraie ont fait le déplacement au Stade Gagné d'Orvault ce samedi © Radio France - Léonie Cornet

Le 8ème tour, c'était déjà un exploit pour La Chataigneraie. En fin de deuxième mi-temps, les supporters vendéens commençaient à perdre espoir, mais à moins de 10 minutes de la fin, l'attaquant Julien Melchior marque le premier but de la rencontre. "C'est historique, confie Bastien, le sourire jusqu'aux oreilles, qui a encore du mal à y croire. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde réuni à Orvault pour fêter la qualification de La Chataigneraie en 32èmes de finales de la Coupe de France."

On va savourer ce moment, parce que nous avons mis 97 ans à réaliser cet exploit."

Le président du club de La Chataigneraie, Alain Brillouet, a de son côté les larmes aux yeux. "C'est beaucoup d'émotions, confie-t-il. Cela fait 30 ans que je m'occupe du club, je me suis beaucoup investi et j'ai énormément de bénévoles avec moi, d'éducateurs et de partenaires. C'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Maintenant, il faut garder les pieds sur Terre et rester lucide : nous ne sommes qu'un village de 2.500 habitants. On va savourer ce moment, parce que nous avons mis 97 ans à réaliser cet exploit."

Tension palpable du côté des supporters d'Orvault ce samedi, avec 0-0 à la première mi-temps. © Radio France - Léonie Cornet

Une joie partagée par l'entraineur de l'AS Chataigneraie, Charles Devineau. "C'est un immense bonheur pour tout le monde, affirme-t-il. C'était déjà historique d'être au 8ème tour, ça l'est encore plus d'être en 32èmes de finales. C'est un super scénario. Il faut saluer Orvault, qui a fait un super parcours. Et pour nous, désormais, ça ne va être que du plaisir."

Aujourd'hui, on pleure de tristesse, mais ça nous servira de leçon."

Pour le club d'Orvault, en revanche, c'est la douche froide. La déception est d'autant plus forte que le club a battu le stade lavallois, club de Ligue 2, le 29 octobre dernier. "C'est décevant, mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle, estime l'entraineur d'Orvault, Jérémy Allard. L'issue n'est pas favorable, alors qu'il y a 15 jours, face à Laval, c'était l'euphorie et les larmes de joie. Aujourd'hui, on pleure de tristesse, mais ça nous servira de leçon."

Plus qu'à attendre le lundi 21 novembre pour le tirage au sort des 32èmes de finales au stade de la Beaujoire et se frotter, qui sait, à un club de Ligue 1 ou Ligue 2. Bastien rêve que son équipe de cœur affronte un jour le FC Nantes en Coupe de France. La prochaine étape pour le club vendéen de l'AS Chataigneraie c'est le 7 janvier prochain, pour le premier match de leur histoire en 32èmes de finales de la coupe de France.