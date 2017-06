Oscar Garcia sera bientot le nouvel entraineur de l'AS Saint-Etienne

L'entraineur espagnol (44 ans) va s'engager avec l'ASSE. Selon le journal local de Salzbourg, les Verts vont racheter la dernière année de contrat de l'ancien joueur du FC Barcelone. Il aura la lourde tâche de prendre la suite de Christophe Galtier.

Les dirigeants de l'ASSE ont donc fait le choix d'un entraineur jeune (44 ans), polyglotte (sa femme est française et il a entrainé en Espagne, en Angleterre, en Israël et en Autriche) et ambitieux dans le jeu. En tant que joueur, Oscar Garcia a été formé au FC Barcelone dont les préceptes offensifs ne sont plus à démontrer. Ses différentes expériences dans d'autres championnats, pas toujours en 1ère division, montrent aussi qu'il est un homme de challenges convaincus avant tout par les défis à relever. Pour les Verts cette signature n'est pas anodine car le recrutement entre dans la lignée de ceux réalisés par d'autres clubs de Ligue 1 qui décident de laisser les clés à un technicien étranger. C'est le premier entraineur espagnol à prendre les rênes du club.

Avec Salzburg, Oscar Garcia reste sur deux saisons pleines conclues par des titres. Il arrive dans le Forez dans une spirale positive inversement proportionnelle à celle de l'ASSE. Il aura la charge de participer à la refondation sportive du club et notamment de gérer les dossiers sportifs et notamment le mercato estival des Verts. Le choix d'Oscar Garcia était attendu par les supporters qui ne le connaissaient pas il y a encore quelques semaines mais qui l'ont découvert à mesure que les noms de la fameuse shortlist étaient dévoilés puis rayés.