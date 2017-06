Oscar Garcia à Saint-Etienne : déjà du nouveau à l'Etrat !

Le nouvel entraineur de l'ASSE a fait ses premiers pas ce vendredi au centre d'entrainement de l'AS Saint-Etienne. Une arrivée autour de laquelle le club a particulièrement communiqué et qui a laissé filtrer une première nouveauté à l'Etrat.

Des photos et des vidéos : l'ASSE a bien fait les choses pour étancher la soif des supporters des Verts impatients d'en savoir plus sur celui qui prendra bientôt place sur le banc stéphanois. Des instants captés et diffusés sur les réseaux sociaux sur lesquels on voit l'entraineur des Verts avec ses adjoints Ruben Martinez et Enrique Sanz visiter le centre d'entrainement de l'Etrat aux côtés de Dominique Rocheteau, puis de Roland Romeyer. Et une vidéo a attiré notre attention. On y voit Oscar Garcia entrer sur le terrain d'entrainement avec Ruben Martinez et discuter d'aménagements qu'ils voudraient mettre en place : "ici on mettra une caméra. Et là une autre caméra. Avec les deux ça couvre toute la zone". Ce que Ruben Martinez est en train d'expliquer c'est que désormais, les séances seront filmées, sans doute pour permettre d'avoir des archives, de travailler tactiquement en vidéo même sur l'entrainement. C'est une nouveauté, une touche personnelle envisagée par Oscar Garcia et son staff. La première et sans doute pas la dernière.

L'amertume autrichienne

Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'arrivée d'Oscar Garcia à Saint-Étienne, en revanche en Autriche, on est un peu amers. Amertume des supporters de laisser partir un entraineur qui a permis de remporter 2 doublés Coupe-Championnat en 2 saisons. Amertume aussi autour de la manière dont l'entraineur espagnol a quitté le club. Car d'après nos informations, Oscar Garcia a dit très tard à sa direction qu'il souhaitait quitter le Red Bull Salzburg. Il aurait coupé la communication au moment où l'approche de l'ASSE est devenue concrète. Une attitude qui n'aurait eu aucune conséquence sur la manière dont le club autrichien a ensuite mené la négociation pour libérer son entraineur. Là encore nos informateurs nous laissent entendre qu'on n'était pas si malheureux que ça de voir le coach quitter l'Autriche. On nous dépeint un homme froid, ambitieux, bon communicant en conférence de presse, mais taiseux en privé. Ce sont les ressentis autrichiens, les dirigeants, joueurs et observateurs stéphanois ne tarderont pas à se faire le leur.