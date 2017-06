Oscar Garcia : un entraineur étranger peut-il réussir à l'AS Saint-Etienne ?

Jamais un entraineur étranger n'est parvenu à soulever un trophée lors de son passage dans le Forez. Quelles devront-être les qualités du futur coach de l'ASSE pour se fondre dans le moule forézien ?

Plus que quelques heures selon toutes vraisemblances avant l'officialisation de la signature d'Oscar Garcia à l'AS Saint-Etienne. L'entraineur espagnol de 44 ans va s'engager avec les Verts, comme son assistant Ruben Martinez. Ce jeudi, le Red Bull Salzburg a officialisé le départ d'Oscar Garcia en dévoilant le nom de son successeur, Marco Rose, comme l'avait indiqué France Bleu.

INFO #ASSE : Salzburg va annoncer cet après-midi qu'Oscar #Garcia n'est plus entraineur du club autrichien, remplacé par Marco Rose. pic.twitter.com/Znn3NNp249 — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 15, 2017

La fin d'un très long suspense un peu en retard par rapport au calendrier puisque le club avait indiqué qu'il annoncerait le nom du futur entraineur avant le 15 juin. Le successeur de Christophe Galtier va devenir le premier Espagnol à s'assoir sur le banc de l'ASSE, le 10e entraineur étranger dans l'histoire du club et ils ne sont pas nombreux à avoir réussi dans le Forez. Aucun d'entre eux n'est parvenu à remporter le moindre trophée pendant son passage dans le Forez. Ignace Tax a marqué positivement le club dans les années 40 mais les deux dernières expériences se sont quant à elles avérées être des échecs cuisants : le Tchèque Ivan Hasek pendant la saison 2006-2007 termine 11e et que dire du passage de John Toshack en 2000-2001 pendant 93 jours !

Paradoxalement, il n'est donc pas facile pour un étranger de s'imposer chez les Verts, malgré l'histoire très cosmopolite de la ville à travers les mines, et du club dans ces premières années. Après 8 années de Christophe Galtier, un recrutement essentiellement estampillé Ligue 1, l'ASSE s'apprête à mettre entre parenthèse son coté franchouillard pour s'ouvrir totalement sur l'étranger. Oscar Garcia arrive avec son adjoint espagnol, une culture polyglotte et des envies sans doute de recruter des joueurs étrangers, pourquoi pas des compatriotes espagnols : ils ne sont que 5 à avoir porté le maillot vert dans l'histoire du club.

Comment épouser les valeurs du club ? L'avis de Curkovic

Pas facile pour un étranger d'épouser immédiatement les valeurs d'un club comme l'AS Saint-Étienne. D'autres avant lui ont débarqué dans le Forez et sont parvenus à comprendre le club pour en rester ensuite très proches. Récemment c'est le cas du Guinéen Pascal Feindouno ou du Brésilien Ilan. Si l'on remonte un peu plus en arrière, il y a Ivan Curkovic, arrivé de sa Yougoslavie il y a quasiment 45 ans jour pour jour, le 18 juin 1972. Pour lui, on ne peut signer à Saint-Étienne sans être séduit par ce que le club représente : "Je suis venu à Saint-Étienne grâce à son histoire et ses résultats. Pas pour le côté matériel. J'aurais pu gagner plus d'argent ailleurs et Saint-Étienne pour moi c'était un défi. Je me suis adapté très vite malgré le handicap de la langue française que je ne parlais pas du tout. J'ai regardé autour de moi pour connaitre le plus vite possible les habitudes, les façons d'agir. C'est à dire accepter tout ce que l'on voit autour de soi. Oscar Garcia est un homme qui va sans doute savoir tirer les leçons de ses expériences étrangères. Est-ce qu'une recette existe ? Tout dépend de nous même."