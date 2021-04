Oswald Tanchot (Amiens SC) :"Des joueurs doivent prouver qu'ils ont le niveau Ligue 2!"

Frappé par le coronavirus, l'entraîneur de l'Amiens SC Oswald Tanchot (47 ans) a fait son retour à la Licorne ce lundi 19 avril après trois semaines d'absence

"J'étais à deux doigts de la réanimation"

"C'est rare à mon âge mais j'ai fait une surinfection liée au Covid au niveau des poumons. J'ai dû être hospitalisé en urgence. J'étais sous morphine à fond donc je ne me rendais pas compte, mais je crois que ma famille a eu très peur car à un moment donné mon oxygénation était très basse et j'étais à deux doigts de la réanimation." explique le coach amiénois. "Il faut du temps pour récupérer et pour retrouver toutes ses capacités physiques, mais franchement je ne suis pas à plaindre car il y a des gens pour qui c'est encore plus long, moi je ne suis resté à l'hôpital qu'une semaine"

Les joueurs de notre effectif en ont trop peu fait dans leur carrière pour ne pas rentrer sur le terrain avec l'envie de prouver des choses" - Oswald Tanchot

C'est donc à distance qu'Oswald Tanchot a suivi les derniers matchs de son équipe et notamment la dernière défaite (2-0) à Chambly, "un match atroce et catastrophique" selon le coach amiénois. "Je ne veux pas croire que les joueurs ont lâché. Il y a encore plein de choses à faire et au moins gagner un match pour assurer le maintien. Et puis surtout les joueurs de notre effectif en ont trop peu fait dans leur carrière pour ne pas rentrer sur le terrain avec l'envie de prouver des choses. Il y a des joueurs qui doivent donc surtout prouver en cette fin de saison qu'ils ont le niveau Ligue 2, c'est ça le challenge!"

Pour son retour sur le banc, Oswald Tanchot attend donc une grosse réaction d'orgueil face à Valenciennes ce mardi 20 avril à la Licorne.

