Le Havre, France

Retour sur la défaite du HAC à Sochaux avec Oswald Tanchot. Une défaite difficile à digérer, puisque le HAC menait 2-0 avant de perdre 3-2, à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 2. L'entraîneur havrais état notre invité ce lundi soir, sur France Bleu Normandie, dans Bienvenue au club. Avec Manuel Quesnel et Bertrand Qeneutte.

Morceaux choisis - Bertrand Queneutte Copier

Un mini mea culpa

Cette défaite à Sochaux, c'est celle des joueurs bien sûr, mais c'est aussi celle du staff et du coach. Oswald Tanchot le reconnaît : "Le propre d'un sportif et d'un entraîneur, c'est la remise en question. Dans la préparation du match à Sochaux et la lecture de ce qui allait nous être proposé, on était bien préparé. Ce qui a manqué dans notre jeu, c'est qu'on a trop insisté sur les attaques rapides à un moment où on avait besoin de remettre du liant. Est-ce que ça aurait pu passer par un changement plus tôt offensivement ou renforcer le milieu de terrain ? C'est ce type de question qu'on peut se poser. C'est dans le pilotage du match, sur le banc et sur le terrain, qu'on aurait pu faire mieux. Dans ce match, il fallait marquer un troisième but pour le gagner. Et on a pas tenu le ballon. On a joué les coups trop vite".

Etonnamment calme en conférence d'après match, Oswald Tanchot s'est aussi expliqué sur son attitude. Le coach a souhaité "éviter de dire des choses qui peuvent être pénalisantes pour la suite" et ne voulait "pas être dans l'excès". Calme et placide, Oswald l'a aussi été durant le match. Un comportement diamétralement opposé à celui de son homologue, Peter Zeidler, l'entraîneur de Sochaux : "S'il suffisait de tomber la chemise ou la veste pour gagner, ça se saurait. Moi, j'ai pas envie de jouer une pièce de théâtre sur le banc. J'ai plus envie d'inspirer du contrôle et de la sérénité", explique Tanchot.

Le verre à moitié plein ?

Avec 2 points pris sur 15 possibles, le HAC est la 19ème équipe de Ligue 2 à l'extérieur sur les 5 derniers déplacements. Un bilan terrible, qui pourrait coûter cher en fin de saison : "est-ce qu'il nous empêchera de monter ? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Ce bilan peut donner l'impression que rien ne va. Mais ce que je vois, c'est qu'on est malgré tout à trois points du podium. Il ne faut pas non plus tout jeter. Après Sochaux, on ne peut pas voir le verre à moitié plein, parce qu'on est assommé et qu'on ne va pas aller chercher des motifs de satisfaction là où il n'y en a pas. Je ne suis pas aveugle. Mais mon rôle, c'est aussi de maintenir le cap. Il rester 12 matchs à jouer. On va recevoir cinq fois. Il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, et notamment la régularité."

Oswald Tanchot ne croît pas que l'équipe manque d'un patron unique sur le terrain, comme elle peut parfois le laisser croire. Le coach estime qu'elle "manque surtout de régularité et d'une lecture commune et collective dans ce type de match". Et qu'elle devrait "s'approprier un peu plus les choses, et les vivre un peu plus intensément parfois."

A quand la première pour Alan Dzabana ?

Arrivé en fin de mercato, Alan Dzabana était sur le banc face à Brest mais n'était pas dans le groupe contre Sochaux. L'entraîneur a estimé que sur ce match, il y aurait avant tout "un travail défensif dans les couloirs" et que ce n'était pas un match pour lui. Il préférait aussi et surtout qu'il "poursuive son intégration, et qu'il retrouve du temps de jeu et de la confiance, après un match très moyen à Saint-Malo avec la B, comme l'ensemble de l'équipe." Avant d'ajouter : "Ce n'est pas un joueur qui arrive avec sa cape de Zorro, c'est un jeune joueur qui est pour la première fois dans une équipe pro et qui a besoin d'un temps d'intégration."

Ebenezer Assifuah, lui, est "en dessous de ce qu'il faisait à une période. C'est mieux sur les séances depuis un moment. Il travaille pour revenir à un bon niveau. La période hivernale ne lui convient pas. Il finira mieux que la forme dans laquelle il est en ce moment."

Rafik Guitane sur la touche ?

Depuis qu'il a signé à Rennes en toute fin de mercato, le milieu offensif de 18 ans n'est quasiment plus utilisé. Alors y a-t-il un problème avec Rafik Guitane ? Oswald Tachot a-t-il en travers de la gorge cette signature au point de ne plus utiliser son joueur ? Non, répond le coach. Son "regard sur Rafik n'a pas changé". Rafik est "dans un creux, il est moins bien qu'il n'a été. Mais il n'aurait pas signé à Rennes que ce serait peut-être pareil. C'est pas forcément lié. Alors, est-ce que c'est un contre-coup physique ? Mental ? En tous cas, ça reste un jeune joueur de 18 ans qui doit digérer beaucoup d'éléments en ce moment. Mais nul doute que ça va repartir".

Du bricolage en défense

Depuis un moment, le HAC n'aligne pas sa défense type, notamment en raison des soucis répétas de Barnabas Bese. Résultat, Samba Camara joue à gauche alors qu'il est plutôt défenseur central. Et Yacouba Coulibaly joue à droit, alors qu'il est latéral gauche. Oswald Tanchot nuance et minimise l'impact négatif : "avec cette défense là, 80% de nos buts sont encaissés sur coups de pied arrêtés et je ne pense pas que ce soit lié uniquement aux défenseurs" (...) "Quant à Yacouba, il a les deux pieds et il est autant capable de jouer à gauche qu'à droite et Samba a de la polyvalence. Dans le passé, et même sous Bob Bradley, il a joué beaucoup de matchs à gauche."

La montée, jouable ?

Que faut-il améliorer pour rendre possible la montée ? A cette question, une double réponse d'Oswald Tanchot. D'abord, le coach aimerait "ajouter une efficacité défensive et offensive plus forte sur les coups de pied arrêtés. Cela rajouterait quelques points de plus", explique-t-il. Puis il poursuit : "Aller chercher une montée, cela demande un engagement, un investissement et beaucoup de sacrifices. Les joueurs ont besoin de sentir que c'est dans ce chemin là que cela pourra être jouable. Mais en ce moment, on est trop irrégulier".

Les matchs qui arrivent sont cependant "excitants et passionnants", notamment ceux à l'extérieur : Lorient, Châteauroux, Reims, Lens et Niort. Il n'y a "pas de raison d'avoir peur". Douze matchs, dont cinq déplacements chez des équipes qui auront quelque chose à jouer, c'est un "beau challenge". Le HAC devra faire "des matchs pleins, à domicile comme à l'extérieur, avec un engagement total et de la qualité. Ceux qui vont garder leurs nerfs et un groupe fort réussiront leur fin de saison", conclut Oswald Tanchot.