Le Havre, France

Le mercato est-il trop long ? A cette question, Oswald Tanchot répond "oui", sans hésiter ! Comme de nombreux entraîneurs, le coach havrais regrette la durée du marché des transferts. Ouvert depuis le 9 juin, le mercato se termine le 31 août à minuit, alors que la saison de Ligue 2 a déjà repris. Résultat : des effectifs qui peuvent encore bouger et être chamboulés, avec des joueurs convoités par certains clubs. Au Havre, deux sont dans ce cas là : Zinédine Ferhat et Harold Moukoudi attirent, en effet, de nombreux regards et font l'objet de propositions. Deux garçons qui pourraient faire leurs valises et quitter le club normand dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Oswald Tanchot, entraîneur du Havre AC : "C'est très difficile à vivre. En tous cas, c'est quelque chose de désagréable, c'est trop long. C'est sans cesse. Chaque jour, on doit se demander quels vont être les rebondissements, si les joueurs seront là ou pas. On vit déjà dans l'incertitude permanente dans le foot, parce qu'il y a les résultats. On prépare les matchs, mais on ne sait jamais si en les préparant du mieux possible, on a pensé à tout (...) Dans quel métier se demande-t-on chaque matin si son équipe sera là ? Et notamment les cadres, parce que là, on parle de cadres. Et en même temps, s'ils ne sont plus là, il faut quand même que ça tourne. Donc ce n'est pas agréable. Et puis ça crée de l'incertitude et de l'instabilité. Pour bien travailler dans le foot, il faut un minimum de stabilité et de bases. Et les bases, on les crée avec le temps, quand les joueurs se connaissent bien, et quand ils sont connectés entre eux et avec leur club. Le problème, aujourd'hui, c'est que les valises des joueurs sont prêtes, à tout moment. Il faut fonctionner avec ça."