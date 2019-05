Oswald Tanchot, Havre AC : "Je n'ai pas su inverser la tendance et pour moi c'est un échec"

Le Havre - France

Le Havre AC reçoit Lorient,ce vendredi, à l'occasion de la 38ème journée de Ligue 2. Un match sans enjeu, pour les havrais, éliminés de la course aux play-off et à la montée en Ligue 1. La saison 2018/2019 va se refermer sur un nouvel échec pour les normands. A l'heure de faire le bilan, Oswald Tanchot reconnaît et regrette ne pas être parvenu à rendre l'équipe régulière sur la durée. Il répond, au micro de Bertrand Queneutte, sur France Bleu Normandie, en conférence de presse.

Oswald Tanchot : "pour moi, c'est un échec (...)" Copier

Oswald Tanchot, qui n'a pas la certitude d'être toujours entraîneur la saison prochaine, nuance tout de même son échec. La responsabilité est partagée, selon lui. Il estime notamment que le club du HAC n'est pas encore prêt à monter en Ligue 1.

Oswald Tanchot : "on doit faire beaucoup mieux dans le club" Copier

Le Havre - Lorient : à suivre en direct à partir de 20h30 sur France Bleu Normandie (coup d'envoi à 20h45). Avec Bertrand Queneutte et Alexis Bertin aux commentaires.