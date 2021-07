Ligue 2 de football : où en-est le TFC avant la reprise ?

Les hommes de Philippe Montanier ont repris l'entraînement ce lundi après-midi après leur victoire samedi 17 juillet face à Rodez. La pré-saison des Violets s'est conclue sur une victoire 2 à 0 à Montauban. Le deuxième succès en quatre matchs amicaux disputés sur trois semaines.

Les Violets ont débuté la préparation de la saison dès le 27 juin, avec un stage d'une semaine à Navata en Espagne. À peine rentrés, ils ont disputé leur premier amical le samedi 3 juillet face à Sète. Les hommes de Philippe Montanier se sont imposés 2 à 1 face au club de Nationale 1. Les buteurs toulousains : le milieu néerlandais Branco van den Boomen et le Pitchoun Nathan Ngoumou.

Les Toulousains ont ensuite enchaîné deux défaites de suite. La première face à Pau (L2) 2 à 0 et la seconde face à l'équipe réserve de la Real Sociedad (Liga 2), 2 à 1, avec un but du Finlandais Naatan Skyttä, 19 ans, arrivé au Tef en février dernier. Il n'a pas encore disputé de matchs en Ligue 2.

Les Violets ont renoué avec le succès samedi 17 juillet face à Rodez. Le RAF, autre pensionnaire de Ligue 2, a concédé deux buts dans le premier quart d'heure de la rencontre. Le premier, dès l'entame du match, avec une frappe du néerlandais Stijn Spierings servi par Sam Sanna. Rhys Healey a doublé la mise après avoir bataillé avec trois défenseurs aveyronnais.

"Je trouvais qu'on était monté en puissance [depuis le début de la préparation], mais on manquait d'efficacité, explique Philippe Montanier, le coach toulousain. Il fallait qu'on ait ça aujourd'hui, c'était l'objectif et il a été rempli !"

Le point sur le mercato

À quatre jours de la reprise de la Ligue 2, le Téfécé n'a engagé aucune recrue pour le moment. Et un septième joueur pourrait partir, le défenseur Kelvin Amian. Samedi, Philippe Montanier confirmait que des "contacts avancés" avaient été noués, sans donner plus de précisions sur la destination du joueur. "Ça serait une bonne affaire pour le club, moins pour moi l'entraîneur" dit en souriant le coach toulousain, qui relativise. "L'entraineur est toujours soucieux, même quand tout va bien. C'est vrai que la situation n'est idéale avant la reprise du championnat. Maintenant, ces conditions idéales pour les entraîneurs en début de saison sont de plus en plus rares."

"Les jeunes répondent présent et en ce début de championnat, ils vont avoir leur carte à jouer" conclut le coach toulousain.