Où en sont les bateaux azuréens engagés sur le Vendée Globe ?

Les classements sont loin d'être définitifs car l'océan, espace d'aventure, peut toujours vous rappeler à l'ordre, mais après une petite semaine de course, Boris Herrmann, aux commandes du premier bateau engagé par la principauté monégasque sur le Vendée Globe se porte bien. Il pointe à la 13e place, au chaud au milieu du peloton de tête. Son Imoca a passé une zone sans vent. Le marin allemand, qui participe lui aussi pour la 1ère fois au Vendée Globe, a fait le dos rond, géré cette période et en a même profité pour gagner quelques places.

Alexia Barrier profite, elle a le sourire

Alexia Barrier est elle plus derrière. A la barre de TSE 4myPlanet, bateau plus âgé que les autres, l'azuréenne pointe à la 29e place. C'est son premier Vendée Globe et elle profite de tous les instants. "Il y aura des coups de mou, je le sais, expliquait la navigatrice par radio, il y a quelques heures. Je m'y attends mais pour l'instant, je rigole. Je prends du plaisir et cherche ma routine, entre gestion du bateau et de ma petite personne". Après avoir hésité sur la route à prendre, elle a évité les zones trop calmes en allant un peu plus à l'ouest. Le choix paye car l'Azuréenne, bien que plus à l'arrière de la flotte, n'est toujours pas décrochée.