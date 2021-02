Où est passée la solidité défensive des Girondins de Bordeaux ?

C'était l'une des valeurs sûres des Girondins de Bordeaux cette saison. Une bonne défense, solide et peu perméable, avec cette statistique souvent rabâchée par l'entraîneur Jean-Louis Gasset : le nombre de clean sheets. 12 cette saison dont le dernier en date - au goût plutôt amer - face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Pourtant, avec le départ de Pablo cet hiver, Bordeaux a désormais trouvé sa défense-type : Sabaly-Koscielny-Baysse-Benito. Mais les Marine et Blanc restent sur 4 défaites lors des dernières rencontres avec neuf buts encaissés lors des cinq derniers matchs.

Mais la blessure du latéral droit Youssouf Sabaly au début du mois de février, pour trois à quatre semaines, a déséquilibré cette défense-type avec l'arrivée d'Enock Kwateng à sa place. Malgré le profil plus défensif de l'ancien Nantais, il a subi les multiples assauts des Brestois, dont Romain Perraud, et la belle relation naissante Sabaly-Oudin a aussi pris du plomb dans l'aile. Le changement tactique opéré à Lyon avec la défense à 3, reconduit en Bretagne et à domicile face à Toulouse, a certainement déstabilisé cette défense qui trouvait peu à peu ses repères.

Signes de fragilité

Étonnamment, Bordeaux n'a pas subi lors de ses confrontations face aux deux équipes du podium, Lyon et Lille. Les Girondins ont été dominés par Toulouse (Ligue 2) et Brest, deux équipes qui ont eu la place de frapper plus de 20 fois au but. Derrière, l'ancien international Laurent Koscielny semble moins impérial dans les duels au sol et gagne, en moyenne, deux à trois duels par matchs lors des cinq dernières rencontres. Cependant, les Girondins auront peut-être l'occasion de retrouver sur solidité défensive ce week-end face à Nîmes, la deuxième plus mauvaise attaque du championnat.