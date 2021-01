Bilan L1 à mi-saison : Où s'arrêtera le LOSC en 2021?

Les nordistes ont réalisé un très bon début de saison qui leur permet aujourd'hui de rivaliser avec Lyon et le PSG. 3ème de L1, les lillois comptent le même nombre de points que les parisiens et ne sont distancés que d'une longueur par le leader lyonnais. Mais attention le chemin est encore long pour espérer retrouver en fin de saison la Ligue des champions.

Paris et Lyon, qui disposent d'effectifs plus qualitatifs que celui du LOSC semblent avoir trouvé un rythme de croisière qui sera difficile à suivre. Et dans le rétroviseur, même si les lillois disposent d'une petite avance sur la concurrence, la meute ne lâchera rien. Rennes et Monaco sont à 6 points des Dogues, l'OM à 7 avec un match en retard à disputer le 20 janvier contre Lens.

Notre Top 3

Le professionnalisme et le talent de Burak Yilmaz déjà auteur de 9 buts en L1. Le sans-faute de Mike Maignan, toujours décisif dans les moments chauds et protégé par une défense qui n'a encaissé que 14 buts en 19 matches de championnat. Le retour en très grande forme de Jonathan Bamba, meilleur passeur de la Ligue avec 7 offrandes.

Notre Flop 3