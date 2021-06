Euro de football : où voir les matchs de l'Equipe de France à Reims ?

L'Equipe de France débute l'Euro de football ce mardi 15 juin à 21h contre l'Allemagne. Le match est très attendu par les supporters mais entre le couvre-feu et les interdictions de rassemblements, difficile de se repérer. On vous dit quels sont les endroits où soutenir les Bleus à Reims.

La France et l'Allemagne sont les deux dernières nations à entrer en lice dans l'Euro de football, ce mardi. Les Bleus affrontent la Mannschaft à Munich, à 21h. France Bleu Champagne Ardenne vous explique comment suivre les matchs de l'équipe de France dans cette compétition, malgré le maintien du couvre-feu et les mesures sanitaires.

La première option, c'est l'option classique : le canapé au salon. La seconde, ce sont les chaises des terrasses, place d'Erlon. De nombreux restaurateurs ont prévu de sortir les écrans pour retransmettre le match. Il n'y a pas de jauge à l'extérieur, mais la jauge de 50% de la capacité maximale à l'intérieur reste en vigueur.

Le couvre-feu maintenu à 23 heures

En ce qui concerne le couvre-feu, il est maintenu à 23 heures. Les restaurateurs n'ont pas de dérogation mais, bonne nouvelle, le match des Bleus ne devrait pas se terminer au delà de cette heure. Ni les deux suivants, contre la Hongrie (samedi 19 juin à 15 heures) et contre le Portugal (mercredi 23 juin à 21 heures). En revanche, les rencontres pourraient se terminer au-delà de 23 heures à partir des 8e de finale.

Certaines villes s'organisent aussi pour faire de cet Euro un évènement local. C'est le cas de Cormontreuil où le maire a décidé de diffuser tous les matchs de l'équipe de France. 75 supporters sont admis, salle du Lavoir, sans réservation préalable.

