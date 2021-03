Ousmane Dembélé de retour chez les Bleus, Steven Nzonzi pas dans la liste de Deschamps

Ousmane Dembélé et Steven Nzonzi aux côtés de Paul Pogba lors de la dernière Coupe du Monde en Russie

Pour la première fois depuis plusieurs mois, le Stade Rennais ne place aucun joueur dans la dernière liste des Bleus communiquée ce jeudi par Didier Deschamps. Eduardo Camavinga laissé à la disposition des Bleuets pour les matchs de groupe de l'Euro Espoirs à la fin du mois, on espérait voir Steven Nzonzi figurer dans le groupe retenu par Deschamps qui donnait sa dernière liste avant l'Euro cet été. Le champion du Monde 2018 n'a pas été appelé pour les trois matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 face à l'Ukraine (24/03), au Kazakhstan (28/03) et la Bosnie-Herzégovine (31/03).

S'il assure "qu'il n'y a pas de condamnés" pour l'Euro, le sélectionneur des Bleus a choisi de se passer de Nzonzi et de n'appeler que 5 milieux de terrain : Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombélé. Les supporters du Stade Rennais se consoleront avec le retour en Bleu d'Ousmane Dembélé, formé au club et à nouveau performant au Barça ces dernières semaines, après plusieurs mois compliqués sous les couleurs du club catalan.