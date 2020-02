Coupe de France : 6.500 billets vendus en deux heures pour ASM Belfort-Rennes

La billetterie du stade Bonal a ouvert à 10 heures ce samedi 8 février. Les supporters n'ont pas hésité à faire plus d'une heure de queue pour se procurer des billets pour les quarts de finale de Coupe de France entre l'ASM Belfort et Rennes.

Montbéliard, France

"Je suis arrivé à 8 heures", raconte l'un des premiers supporteurs dans la file d'attente. Ils ont patienté deux heures devant la billetterie du stade Bonal pour être certains d'obtenir une bonne place pour le match de mardi 11 février qui opposera l'ASM Belfort à Rennes pour les quarts de finale de la Coupe de France de football.

Samedi 8 février à 14 heures, selon Jean-Paul Simon président de L'ASMB, 6.500 billets était déjà vendu en ligne et au stade Bonal.

A 10 heures, 300 personnes faisaient déjà la queue devant les guichets. Nombre d'entres elles en achètent pour leur famille et leurs amis comme Eric et Olivier qui sont venus acheter 17 places pour l'association de football d'Arcey (Doubs). Ils ont attendu une heure et demi, mais sont rassurés : "Là, au moins on aura des bonnes places, pas derrière les buts là où on ne voit rien !"

Billetterie en ligne inaccessible

Dans la queue, plusieurs personnes ont essayé de prendre leur billet en ligne, mais le site du FC Sochaux, qui gère la vente, est resté inaccessible une partie de la matinée de samedi, selon Jean-Paul Simon, président de l'ASM Belfort.

La billetterie du stade Bonal reste ouverte jusqu'au coup d'envoi du match. Les horaires :

Samedi 8 février de 14h à 17h30

Dimanche 9 de 10h à 13h et de 14h à 16h

Lundi 10 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h jusqu'au début du match.

Le prix des place varie de 10 euros en tarif réduit à 50 euros en tribune présidentielle.

