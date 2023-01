Ouverture de la billetterie pour les matches du Tournoi de France à Laval

La troisième édition du Tournoi de France se déroulera du 15 au 21 février prochain à Laval et Angers avec notamment la présence de l'équipe de France . La billetterie ouvre ce jeudi 12 janvier à 12h.

Pour le grand public, la commercialisation se fait via le site officiel : https://billetterie.fff.fr/fffevent/

Pour les matches de l'équipe de France (et donc celui du 15 février contre le Danemark au stade Francis-Le Basser), les billets seront en vente au prix de 12 euros (10 euros jusqu'au 26 janvier). Pour les abonnés du Stade Lavallois, le prix est de 7 euros.

Pour les matches qui ne concernent pas l'équipe de France (à Laval, Danemark-Norvège le 18 février et Danemark-Uruguay le 21 février), les prix sont plus bas : 5 euros (4 euros jusqu'au 26 janvier) et 3,50 euros pour les abonnés du Stade Lavallois.

Tous les renseignements pour la billetterie de cet événement sont à retrouver ici .