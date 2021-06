Ouverture de la campagne d'abonnement 2021-2022 à l'OGC Nice

Et si on vivait une saison de foot complète sans confinement ? l'OGC Nice ouvre en tout cas sa campagne d'abonnement pour la nouvelle saison qui s'annonce. L'objectif étant de retrouver son public et parvenir à attirer un maximum de supporters rouges et noirs dans un stade de l'Allianz Riviera qui était bien vide cette saison, huit-clos oblige. Lors de la dernière saison complète, le club comptait environ 12.500 abonnés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un "programme pouvoir d'achat" pour compenser le prix de l'abonnement

Le club annonce d'ailleurs une nouvelle formule avec le "programme pouvoir d'achat". Il s'agit d'offrir aux supporters plusieurs avantages si il s'abonne : possibilité de mensualiser le paiement sans frais de 10 à 60 euros en fonction du placement choisi, ou encore offres négociées avec des partenaires. Cela vous permettra d'avoir des remises auprès de plusieurs boutiques partenaires de l'OGC Nice.