Auxerre, France

Il faisait partie des 5 derniers postulants retenus par l'état-major de l'AJ Auxerre. Et c'était lui qui, depuis plusieurs jours, était le favori pour succéder à Francis Gillot sur le banc. Pablo Correa sera bien le prochain entraîneur de l'AJA. L'ancien entraîneur de Nancy, 50 ans, est attendu dans l'Yonne jeudi pour signer son contrat, rencontrer les joueurs et va signer son contrat jeudi et être présenté officiellement.

L'AJ Auxerre est actuellement 16e de Ligue 2.

Portrait de Pablo Correa et déclarations à venir