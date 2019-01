Pablo Correa souhaite à l'ASNL de gagner tous ses matchs sauf celui de vendredi face à Auxerre

Auxerre, France

A l'avant-veille du déplacement de l'AJ Auxerre à Nancy pour la 22e journée de Ligue 2 ce vendredi, Pablo Correa, l'entraîneur de l'AJA a donné sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Pablo Correa qui est notamment revenu sur son retour à Marcel-Picot pour la deuxième fois en quelques mois sur le banc de l'équipe adverse, lui qui a passé ses plus belles années à l'AS Nancy Lorraine.

"Particulier"

Cette rencontre n'est pas un match comme les autres pour celui qui a réalisé ses plus belles années d'entraîneur à Nancy. Pablo Correa le reconnaît : "C'est particulier par la quantité d'années que j'ai vécues dans ce club là". Mais pas question de tomber dans la sensiblerie : "_au risque de vous décevoir ou de passer pour quelqu'un de froid comme un revolver, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment me tirer de ce déplacement avec le maximum de point_s."

Il faut dire qu'Auxerre a d'autres soucis après un début de saison difficile. L'AJA n'a plus perdu en Ligue 2 depuis le mois d'octobre et a corrigé ses trois derniers adversaires sans prendre de buts. Les Auxerrois ne sont plus qu'à six points de la cinquième place, synonyme de barrages pour la montée en Ligue 1.

"Chacun sa merde"

Alors quand on demande à Pablo Correa s'il a conscience qu'il peut enfoncer encore davantage Nancy, la réponse fuse :

"Ce n'est pas nous. Chacun sa merde. Nous, on a des points à prendre, nous, on a des points pour s'éloigner du bas de tableau. J'espère qu'on va s'imposer là-bas. Ce n'est pas plus loin que ça, je n'ai pas de revanche à prendre contre personne, le groupe encore moins et la situation de l'adversaire, c'est la situation de l'adversaire."

Pablo Correa qui souhaite à l'AS Nancy Lorraine de gagner tous ses matchs d'ici la fin de la saison sauf celui de vendredi.