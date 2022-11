Le président Pablo Longoria content du début de saison de l'OM

Mercato, Amine Harit, Igor Tudor, arrivée de la CMA-CGM comme sponsor . .. Pablo Longoria a fait un bilan de la première partie de saison de l'OM ce mardi après-midi au cours d'une conférence de presse sur Twitch. Le président de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur les sujets qui agitent le club à la fin de cette première partie de la saison.

Pablo Longoria le confirme : le goleador de légende va rentrer au club "très près du président". Papin : "intelligent et sensible". Le buteur préféré de Bernard Tapie sera présent à tous les matchs "à l'extérieur comme à domicile, avec sa vision très bonne du football". Il va "donner des conseils sur des petits détails qui sont très importants". Jean-Pierre Papin est une légende du club et il va apporter le message aux joueurs "de l'époque où l'OM gagnait. Si je pars dans cinq ans ou dix ans, tout le monde m'oubliera. Dans 100 ans, on se souviendra de Jean-Pierre", confie Pablo Longoria.

Sécurité autour du stade : "Un jour, on va avoir un vrai problème"

Après avoir remercié les supporters qui remplissent le Vélodrome avec ferveur, "une ambiance extraordinaire unique" , le président s'est inquiété des agissements du FC Parvis, sans les nommer, et de l'anarchie générale qui règne avec des stationnements collés au stade. "On pourrait considérer que ce qui se passe autour du stade ne nous concerne pas. Mais ce n'est pas vrai, ce serait trop facile. Un jour on va avoir un vrai problème. On ne peut pas prendre le risque avec un enfant de cinq ans, avec sa famille au milieu des pétards et des voitures. On fait tout pour amener de la sécurité avec la Ville et la préfecture".

Longoria n'a toujours pas digéré les débordements du match de Ligue des champions contre Francfort . "Inadmissibles", selon lui.

Très content de Tudor

Celui qui a pallié la démission de Sampaoli est dans les bonnes grâces du dirigeant. "On est très satisfait du style de l'équipe. Il est très clair. C'est très difficile de jouer contre nous". Au mois d'octobre, Marseille n'a pris qu'un point sur 12 possibles. Le Croate n'a jamais été menacé. "Jamais. Même si ce mois a été très difficile".

Le PSG intouchable ?

Le niveau des points du PSG est "incroyablement haut. Félicitations ! Chapeau ! Lens aussi est très haut. Lens est un modèle de continuité et de jeu."

La blessure d'Amine Harit

La blessure du milieu marocain est "un coup dur pour le joueur, un coup dur pour le club". Amine Harit a été fauché lors du match de dimanche face à Monaco , privé de Coupe du monde. "Amine est un joueur très apprécié sur le terrain et dans les vestiaires. Il est très important pour nous. On a discuté avec lui. Il va mieux". En cas de vente de Gerson et avec la confirmation probable d'une blessure qui écartera Harit jusqu'à la fin de la saison, Pablo Longoria ne l'élude pas : la priorité sera de recruter au mercato un joueur offensif.

Gerson : un retour au Brésil pas encore signé

"On est en négociation avec Flamengo mais il n'y a pas encore d'accord. Gerson est encore un joueur de l'OM. On ne joue pas à la Playstation à FIFA. Il y a beaucoup de discussions". Longoria n'est pas prêt à le brader.

CMA-CGM nouveau sponsor

Cazoo le sponsor principal du maillot met fin à ses activités en Europe. Le relais est pris la saison prochaine par l'armateur CMA-CGM , une entreprise locale et internationale à la fois. "C'est une très bonne nouvelle pour le club d'avoir un soutien juste à côté de nous. C'est un message fort pour Marseille. Et cela va nous aider à développer des projets éducatifs autour du club ". Et si c'était la porte d'entrée pour une vente ? On sent le président agacé par "le monde moderne" et "le journalisme" où "l'on ne vérifie pas ce que l'on dit, on peut dire des choses fausses et ça va sur les réseaux sociaux". Catégorique : "La vente du club ? Ce n'est pas d'actualité. Au contraire ! On est sur un projet à cinq ans".

Payet : "Le travail va payer"

Si l'on en croit le président, le déclassement de son meneur capitaine qui lui a tant apporté la saison dernière s'explique par les changements récents. "Tout le monde connaît son talent. C'est pas facile d'arriver dans une nouvelle saison avec un nouveau coach et un nouveau style de jeu. Le travail au quotidien, comme Bamba Dieng, va payer pour trouver sa place. Je tiens à souligner leurs efforts à l'entraînement". Quel temps de jeu ? "C'est le coach qui décide".

Mécontent d'une Coupe du monde en novembre

Pablo Longoria ne boycotte pas la Coupe du monde qui va débuter au Qatar. Il n'apprécie pas la date. "Je ne suis pas content de jouer une Coupe du monde en novembre", car notamment "cela change les joueurs et leur préparation", "cela change la dynamique normale du football".

Quant à l'équipe qu'il va soutenir : "Je suis espagnol..." explique-t-il dans un sourire, même s'il reconnaît son attachement à la France. Ce sont les deux pays qu'il suivra particulièrement en tant que spectateur-supporter.

Sur les droits de l'homme, Longoria ne se prononce pas si ce n'est qu'il se dit attaché à la démocratie. "Ce n'est pas le citoyen Longoria qui parle. C'est le président de l'Om et qui n'est pas content de cette compétition en novembre. C'est quelque chose de pas approprié".

Centre de formation : recruter davantage de joueurs locaux

Il est "inacceptable de ne trouver aucun joueur en équipe première qui vienne du centre de formation, c'est un échec pour tout le monde (...) c'est inadmissible, je ne suis pas satisfait". Il doit donc y avoir des changements. Ce centre de formation n'a jamais été performant et cela ne peut pas durer. "On doit recruter plus de joueurs au niveau local". Incrédule : "Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à sortir des joueurs. À la Real Sociedad, ils ont 14 joueurs locaux professionnels ! C'est une question de mentalité, de travail et d'exigence. On doit multiplier par dix le niveau d'exigence. Je n'aime pas le confort", conclut-il.