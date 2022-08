Pablo Longoria met fin à la rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM

A l'issue du tirage au sort des poules dans la Ligue des Champions, où Marseille se retrouve dans le groupe D, le président de l'OM n'estime pas toutefois qu'il s'agit d'un groupe "facile". "On parle d'équipes qui jouent comme nous, avec trois défenseurs. On avoir beaucoup d'émotions et de suspense", dit Pablo Longoria, en ajoutant que "ce groupe va être déterminé par de petits détails".

Si on passe les trois adversaires en revue : "_On connaît par exemple le Sporting Lisbonne : une équipe qui fait un football attractif, avec un coach (_Rúben Amorim) émergeant dans le panorama européen", estime le président de l'OM, alors que "Tottenham, qui a changé la saison dernière, a très bien fini le championnat. Ils ont un grand effectif, une grande équipe européenne". De son côté, "Francfort, champion de l'Europa Ligue, est une équipe habituée à faire des compétitions européennes, avec un bon effectif et un football très agressif basé sur les transitions". Sans faire de pronostics, Pablo Longoria conclue que "ça va être un groupe très intéressant, avec des matchs très compétitifs".

Ronaldo à L'OM ? "On fait du football avec les moyens qu'on a !"

Un autre sujet qui agite le monde des supporters de l'OM en ce moment : Cristiano Ronaldo. Soyons clairs : Pablo Longoria efface la rumeur sans aucune ambiguité : "c'est le monde des réseaux sociaux et du buzz (...) on fait du football avec les moyens qu'on a ! Rêver c'est une belle chose, mais on doit être sincère : on a un projet sportif sérieux et avec un équilibre économique... pour moi c'est l'avenir du football".