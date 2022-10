VIDÉOS - Palmarès, blagues, affaires : retour sur la carrière de Franck Ribéry

Ribéry a définitivement raccroché les crampons. Après avoir mis fin à sa carrière internationale à l'été 2014 après 81 sélections et 16 buts avec les Bleus, le milieu de terrain a annoncé ce vendredi ne plus jamais rejouer au football dans un club professionnel.

Handicapé par ses genoux à l'âge de 39 ans, Franck Ribéry évoluait dans le club italien de la Salernitana. Il aura disputé son dernier match le 14 août dernier contre la Roma de José Mourinho, avant donc de jeter l'éponge.

Troisième joueur français le plus titré

Avec 24 titres collectifs glanés au cours de sa carrière, Franck Ribéry est le troisième joueur français le plus titré de l'histoire derrière Karim Benzema et Kingsley Coman (club et sélection confondus).

Au total, Franck Ribéry aura connu neuf clubs : Boulogne-sur-Mer, Alès, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, Bayern Munich, Fiorentina et Salernitana.

Né le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer, il est victime d'un accident de voiture à l'âge de deux ans qui lui laisse une cicatrice au visage. Il fait ses débuts en CFA (équivalent de la 4e division) à l'US Boulogne en 2000 (29 matches, 6 buts). En hommage à son passage dans le club nordiste, la tribune nord du Stade de la Libération de Boulogne-sur-Mer porte son nom.

Après une période compliquée, il est repéré par le Stade Brestois en 2003 à qui il permet de monter en Ligue 2 à l'issue de la saison (37 matches, 4 buts).

Ses débuts en Ligue 1 se font avec le FC Metz lors de la saison 2004-2005 (22 matches, 2 buts). Il joue son premier match de l'élite contre Nantes et marque son premier but contre Toulouse le 6 novembre 2004.

Après un passage éclair à Galatasaray - où il est surnommé "Scarface" - avec qui il remporte la Coupe de Turquie, Franck Ribéry signe l'été suivant à l'Olympique de Marseille (2005-2007, 89 matches, 18 buts).

Auteur de performances exceptionnelles, il finit meilleur espoir du championnat, est l'auteur du "but de l'année" face à Nantes le 19 novembre 2005 au stade Vélodrome (vidéo à partir de 9'20).

Après un vrai-faux départ à l'été 2006, Franck Ribéry quitte l'OM au mercato estival suivant pour être transféré au Bayern Munich (2007-2019). Le Nordiste dispute 422 matches et marque 123 buts avec le club allemand avec qui il devient une star et se construit un palmarès XXL.

"Kaiser Franck" - comme le surnomme les Allemands - reste douze ans et remporte 23 titres, dont neuf fois la Bundesliga et une Ligue des Champions en 2013.

► Les 12 plus beaux buts de Franck Ribéry avec le Bayern Munich

Joueur français ayant disputé le plus de rencontres dans l'élite allemande, Franck Ribéry quitte le Bayern Munich, direction l'Italie où il est transféré à la Fiorentina (2019-2021, 51 matches, 5 buts).

Enfin, le Français signe à la Salernitana à l'été 2021. Son arrivée permet au promu de se maintenir en Serie A. Miné par ses pépins physiques, il n'a joué que 36 minutes depuis la reprise du championnat. Sans le savoir, il joue son dernier match professionnel le 14 août dernier contre la Roma de José Mourinho.

Troisième au Ballon d'or 2013

Après une remarquable saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, Franck Ribéry termine 3e du Ballon d'or derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, vainqueur de cette édition le 13 janvier 2014.

Le Français a du mal à digérer le vote après avoir remporté la Bundesliga, la Ligue des Champions, la Coupe d’Allemagne, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des clubs et avoir été élu joueur UEFA de l'année. Dans une interview au journal allemand Abendzeitung München quelques jours plus tard, Franck Ribéry ne cache pas sa déception : "J'ai l'impression d'avoir mérité le titre. Mais il y a trop de politique." Et de préciser : "J'ai tout gagné avec mon équipe, insiste l’ancien Marseillais. Cristiano Ronaldo, lui, n'a rien gagné (...) "C'est dingue ! Müller doit être dedans, Alaba, Schweinsteiger, Robben. Nous avons gagné cinq titres, nous avons écrit l'histoire. Qui l'a fait avant ?"

Le journal allemand lui consacre sa une : "Notre Ballon d'or à nous."

Finaliste de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus

Avec l'équipe de France, Franck Ribéry connaît sa première sélection le 27 mai 2006. Il est retenu par Raymond Domenech dans la liste des 23 pour disputer la Coupe du monde 2006 où les Bleus échouent en finale contre l'Italie. Durant la compétition, il marque son premier but tricolore contre l'Espagne en huitième de finale avec une course folle pour le célébrer.

Zinedine Zidane est admiratif de son début avec les Bleus comme il le confie à Télé Magazine : "Franck respire la joie de vivre. Il ne calcule pas, même dans sa relation avec les anciens. Il est très fort. C'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur les terrains. Il deviendra quelqu'un d'important dans le foot".

Après la retraite de Zizou, il devient un joueur cadre de l'équipe de France.

Lors de l'Euro 2008, Franck Ribéry ne réussit pas à éviter l'élimination des Bleus dès le premier tour. Touché lors du match contre l'Italie, il doit sortir dès le début de cette dernière rencontre de poules synonyme d'élimination.

Blessé, il manque le fameux match de barrage pour se qualifier pour le Mondial 2010 contre l'Eire au Stade de France avec la célèbre main de Thierry Henry en novembre 2009. Une Coupe du monde en Afrique du Sud où les Bleus sombrent avec notamment l'affaire du bus à Knysna : considéré comme l'un des responsables de la grève des joueurs, Franck Ribéry est suspendu par la Fédération Française de Football (voir ci-dessous).

Rappelé par le nouveau sélectionneur Laurent Blanc et après avoir présenté ses excuses, le Nordiste retrouve les Bleus pour sa 50e sélection le 29 mars 2011 contre la Croatie où il est sifflé par le public lors de son entrée en jeu.

Après trois ans sans marquer avec les Bleus, il retrouve le chemin des filets lors des matches de préparation à l'Euro 2012. Durant la compétition, Franck Ribéry est l'un des meilleurs tricolores ce qui n'empêche pas la France de se faire éliminer par l'Espagne en quart de finale (2-0).

En vue du Mondial 2014, l'équipe de France de Didier Deschamps doit passer par la case "barrages". Après une défaite à l'aller en Ukraine (2-0), la France renverse la situation en gagnant (3-0) au Stade de France grâce notamment à Franck Ribéry impliqué sur les deux buts de Mamadou Sakho en novembre 2013.

À cause d'une blessure au dos, Franck Ribéry est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Brésil. Après 81 sélections et 16 buts, il annonce la fin de sa carrière internationale pour des "raisons personnelles" dans la foulée le 13 août 2014, à l'âge de 31 ans.

► Best-of de la carrière de Franck Ribéry avec les Bleus.

Knysna et l'affaire Zahia

Si Franck Ribéry a pu briller sur le terrain, il a également fait parler de lui en-dehors.

Lors du fiasco des Bleus au Mondial en Afrique du Sud, Franck Ribéry vient en direct à l'émission Téléfoot en claquettes depuis Knysna. Après l'éviction de Nicolas Anelka de l'équipe de France après son embrouille avec Raymond Domenech à la mi-temps du match contre le Mexique (défaite 2-0), le milieu tricolore demande “pardon à tous les Français” pour ce Mondial et se défend d’être un “caïd” car on lui reproche notamment son comportement avec son coéquipier Yoann Gourcuff.

L’après-midi même, les Bleus font grève à l’entraînement et restent dans leur bus devant les caméras du monde entier. Considéré comme l'un des responsables de la mutinerie des joueurs, Franck Ribéry est suspendu par la Fédération Française de Football après ce Mondial.

En avril 2010, "l'affaire Zahia" éclate en France. Franck Ribéry est entendu par la police comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé. Il reconnaît qu'il a bien eu des relations sexuelles tarifées avec cette jeune femme en 2009, mais affirme aux enquêteurs qu'il ignorait que cette dernière était mineure.

Mis en examen pour "sollicitation de prostituée mineure", Franck Ribéry et Karim Benzema sont finalement relaxés en janvier 2014 : la justice estimant qu'ils ignoraient que la jeune femme était mineure.

En janvier 2019 , Franck Ribéry est sanctionné d’une lourde amende par son club du Bayern Munich après des messages d'insultes sur les réseaux sociaux. Le footballeur français répondait au flot de messages et à la polémique de l’entrecôte recouverte de feuilles d'or d'une valeur de plus de 1.000 euros.

Blagues et perles

Franck Ribéry a la réputation d'être un blagueur, jamais le dernier pour s'amuser.

Lors de ses adieux au Vélodrome le 26 mai 2007, Franck Ribéry fait un tour d’honneur du terrain sur le tracteur pour aller saluer les supporters de chaque virage.

Lors de son arrivée au Bayern Munich à l'été 2007, Franck Ribéry lance un seau d’eau sur le gardien Oliver Kahn depuis le toit du centre d’entraînement.

En 2009, il conduit le bus du Bayern Munich pour s’amuser autour de l’hôtel où l’équipe réside mais il rate son virage et froisse la tôle du véhicule.

Franck Ribéry est aussi connu pour ses perles comme le fameux "La routourne va vite tourner" pour répondre à une question sur l'état de forme de Karim Benzema lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France en septembre 2013_._

"Ch’ti Franck", comme le surnommaient les Guignols de l’Info, a eu sa marionnette dans l'émission satirique où il était moqué pour son maniement de la langue française tout en restant attachant.

