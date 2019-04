Panini lance des vignettes à l'effigie des footballeuses pour la Coupe du monde féminine en France

Nice, France

C'est un album Panini que vont s'arracher les amateurs de football : la célèbre collection de vignettes lance une édition entièrement dédiée à la Coupe du monde féminine de football qui se tiendra en juin et juillet en France. C'est à Nice Ouest que la filiale Panini France a concocté la double page française.

Le troisième album Panini en version football féminin

L'album ressemble à n'importe quel autre carnet Panini : il est bleu foncé et fait 56 pages. La particularité c'est que c'est seulement le troisième album dédié au football féminin après les Mondiaux de 2011 et 2015.

C’est à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ d’avoir officiellement son album Panini ! 💪

Dès ce samedi 6 avril, retrouvez la collection officielle en vente chez votre marchand de journaux puis dans les jours à venir en grandes surfaces et sur https://t.co/PFBD19zXG7😁⚽️ pic.twitter.com/XJw8HafPJ9 — Panini France (@Panini_fr) April 4, 2019

A l'intérieur, une double page sur les neuf villes hôtes et leur stade. L'on pourra donc acheter une vignette à l'effigie de l'Allianz Riviera à Nice. Y sont aussi représentées les 24 nations engagées dans la compétition. Et pour chaque équipe, il y a l'écusson, une photo d'équipe et 17 joueuses. Pour compléter l'album en entier il vous faudra donc trouver 480 autocollants.

La double page sur les neuf villes françaises hôtes et les stades © Radio France - Laurine Benjebria

Les coachs comme la Française Corinne Diacre n'ont pas encore sélectionné leurs 23 joueuses, mais l'on sait déjà que les Bleues Sarah Bouhaddi, Wendie Renard ou Eugénie Le Sommer ont leur vignette. Comme pour chaque édition, les équipes de Panini ont dû choisir elles-mêmes les joueuses qui représentent chaque nation. Une sélection réalisée d'octobre à février par Rémi Da Costa, responsable éditorial et son équipe des Collections Sports de Panini France : "_On essaie de miser sur les joueuses les plus susceptibles de participer par rapport à leur nombre de sélections, les derniers matches de l'équipe de France, les éventuelles blessures même si ça peut évolue_r".

La double page sur l'Equipe de France © Radio France - Laurine Benjebria

Des vignettes de cette coupe du monde 2019 © Radio France - Laurine Benjebria

Mettre le sport féminin à l'honneur

C'est la troisième fois que Panini lance un album sur une Coupe du monde féminine de football, mais c'est la première fois qu'il est en vente dans les grandes surfaces et chez les marchands de journaux en France. "Le foot féminin prend beaucoup d'ampleur, il est de plus en plus retransmis, on va faire en sorte de le médiatiser au plus large possible" explique Isabelle Fillon, responsable marketing et communication chez Panini France. Isabelle Fillon admet tout de même qu'il y a des disparités entre les moyens mis en oeuvre pour l'album des Bleus et celui des Bleues. "On sera sur quelque chose d'un petit peu plus faible que ce qu'on fait pour une Coupe du monde masculine".

C'est l'occasion de montrer que les sports sont aussi pour les hommes et pour les femmes"

L'album n'est pas encore arrivé dans les kiosques à journaux que déjà il séduit un large public. Lucas a 20 ans et n'a jamais vu de vignettes à l'effigie de footballeuses : "elles le méritent comme les hommes, ça fait une égalité" se réjouit-il. Même sentiment chez les parents comme Sabrina, mère d'un petit garçon de 4 ans : "On connaît moins [les footballeuses françaises] mais justement il faut montrer qu'il n'y a pas que les garçons qui savent jouer au football et devenir champions". Les Bleues n'ont jamais été championnes du monde, ce serait donc une première. Encore faut-il bien démarrer la compétition : leur premier match aura lieu le 7 juin face à la Corée du Sud au Parc des Princes.

Des retards de livraison

Ces vignettes devaient être mises en vente samedi, mais une grève chez l'un des distributeurs retarde les livraisons dans les Alpes Maritimes. Les livraisons sont bien arrivées dans d'autres régions, mais dans notre département azuréen, pour acheter l'album vous devez soit aller sur le site internet de Panini, soit attendre quelques jours encore pour le trouver chez votre marchand de journaux et dans les grandes surfaces du département. Comptez 3,95 euros pour l'album et ses deux pochettes ou 90 centimes pour chaque pochette de 5 stickers.