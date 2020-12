Pape Gueye: la belle surprise de l'OM

On connaissait son potentiel, ses formateurs en normands vantaient ses énormes qualités. C'est un paquet plein de promesses qui a été posé sur le Vieux-Port en juin dernier. Sept mois après, une fois déballé avec patience, la surprise est belle. A chacune de ses apparitions avec le maillot étoilé, Pape Gueye brille. A 22 ans, le jeune francilien est passé du Havre à l'OM, de la Ligue 2 à la Ligue des Champions sans trembler. "Je l'ai plutôt bien géré, grâce à l'effectif et au coach. C'est un, voir plusieurs crans au-dessus, ça va plus vite, ce sont des petits détails. _Je pense avoir fait le bon choix et je ne regrette absolument pas_" raconte celui qui a profité de son amitié avec Boubacar Kamara, autre joueur de l'OM, de la même promotion et connu en équipe de France de jeunes, pour s'intégrer parfaitement.

Il peut jouer à un poste plus offensif selon André Villas-Boas

Le milieu de terrain d'origine sénégalaise se dit patient, même si on imagine qu'il préférerait être plus souvent sur le terrain. Son entraîneur, qui lui fait de plus en plus confiance, à l'image de sa titularisation pour le déplacement à Manchester City (0-3), loue son immense potentiel. André Villas-Boas, qui apprécie "son dribble, son agilité pour sa grande taille (1, 89m), et sa capacité à se défaire du marquage et de la pression" de l'adversaire pense même qu'il pourrait éclater à un poste de milieu de terrain plus tourné vers le but adverse que celui, où le francilien a ses repères, de soldat devant la défense. "Car il a la percussion, une excellente technique, une forte frappe enchaîne André Villas-Boas. Il peut encore démonter de belles choses pour l'OM."

Son camp reste très optimiste sur son arrivée à l'OM après avoir résilié avec Watford

Le joueur semble solide, le bonhomme imperturbable. Car Gueye a débarqué à l'OM après avoir résilié son pré-contrat avec Watford. Et Marseille en a profité pour le chiper au club anglais sans payer d’indemnités de transfert, et qui a mis furax les dirigeants britanniques. Mais l'affaire pourrait ne pas être terminer. "Je suis à l'OM, je suis très content d'être ici. Et cela se passe bien" botte en touche, dans un sourire, Gueye, quand on le questionne sur le sujet. Le joueur ne veut pas en parler. Mais son camp reste très très serein sur la fin de l'histoire. L'OM pourrait donc bien avoir réalisé une sacrée affaire avec Pape Gueye, arrivé gratuitement et en train de montrer un sacré potentiel. Celui du futur boss de l'entre-jeu olympien.