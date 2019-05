Parachutisme : l'ancien policier de Poitiers "court après les voleurs et vole lui aussi"

A bientôt 67 ans, Bernard Nicolas n'a pas un casier vierge. Loin de là, le sien comptabilise 2.000 vols. Le fonctionnaire de police à la retraite est un as du parachute devenu président du comité des juges à la fédération internationale. Expert aussi en jeux de mots.

Originaire de Saint-Maixent, Bernard Nicolas a travaillé dans les commissariats de Bordeaux, Châtellerault et Poitiers où il termine sa carrière avec la casquette de directeur de la brigade des stupéfiants. Sa passion l'accompagne partout.

"Le parachutisme, c'est un sport de riche pratiqué par des pauvres, c'est un sport à risques où il faut se responsabiliser, moi ce que j'aime, c'est de pratiquer cette activité assez exceptionnelle, d'être avec des copains au sein d'un club (de Poitiers)."

Monter dans l'avion, sentir les odeurs de kérosène, prendre le vent créé par l'hélice, monter à 4.000... Le moment le plus intéressant c'est quand j'ouvre la porte avec les nuages et le paysage qui défile en bas et hop c'est parti on y va"