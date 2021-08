Jeux Paralympiques : le nageur poitevin Nathan Maillet " Je vais envoyer du steak"

Nathan Maillet s'envole pour le Japon le cœur léger mais avec des rêves olympiques plein la tête dans la catégorie S14 (déficience intellectuelle, Nathan souffre de troubles autistiques) sur 200 m nage libre le 27 aout et 100 m dos le 2 septembre. La sélection pour ces Jeux a été longue et surtout avec le Covid les conditions d'entrainement n'ont pas été simples comme nous le rappelle le jeune poitevin de 22 ans " Le centre aquatique du pays loudunais a fermé suite à la pandémie, du coup j'ai dû me déplacer à droite à gauche (Chinon, Poitiers, même Reims) c'est comme ça qu'il a fallu que je m'adapte pour continuer ma préparation." Alors le multiple champion du monde est-il prêt pour autant ? " Ou je vais envoyer du steak, (rires) mais je continue de me préparer pour que le jour où je sois sur le plot de départ dans la piscine, je sois sûr de mon coup, et en ce moment j'ai un préparateur mental qui m'aide justement et c'est comme ça que le moment venu je vais m'imaginer ma course, comment elle va se passer je vais rester extrêmement concentré et c'est comme ça que je vais pouvoir y aller."

Pouvoir tenter quelque chose

Bertrand Sebire est entraineur national para natation adaptée et il souligne le travail d'accompagnement de Nathan pour ce grand rendez-vous olympique "Notre axe de travail a vraiment été la confiance c'est ce qui va lui permettre de pouvoir justement bien aborder le voyage, son arrivée aux jeux, et l'entrée dans la piscine qui va être un moment fort bien évidemment par un travail de repères avec lui on a déjà commencé, et là on va regarder des photos de Tokyo, des sites, de la piscine, du village des athlètes de manière à ce qu'il ne soit pas déstabilisé par l'évènement mais qu'il puisse justement se concentrer sur le plaisir d'être là bas le bonheur de participer à un tel moment et de pouvoir tenter quelque chose."