Parc des Princes : l'agrandissement du stade pourrait être lancé juste après les JO de Paris 2024

Le Paris-Saint-Germain veut pousser les murs du Parc des Princes pour faire de la place à Lionel Messi. C'est en substance ce qu'a expliqué le président du club Nasser Al-Khelaifi, ce mercredi 11 août, après la présentation du sextuple Ballon d'or à la presse. L'arrivée de l'Argentin promet de booster l'affluence dans l'antre parisienne. Mais le stade ne peut accueillir que 48.000 spectateurs, très loin des 99.000 places du Camp Nou à Barcelone. Le projet d'agrandissement du Parc est étudié depuis plusieurs années et des discussions entre le PSG et la Ville de Paris (propriétaire du stade) sont toujours en cours. Mais si le président qatarien évoque un agrandissement à 80.000 places, l'adjoint au sport à la mairie de Paris, Pierre Rabadan, se veut plus prudent. Selon lui, le projet pourrait être lancé "juste après les Jeux olympiques" de Paris 2024.

Un projet complexe pour le Parc des Princes

Cela fait plusieurs mois que la mairie et le Paris-Saint-Germain discutent, selon Pierre Rabadan. Mais il prévient, "Ce sont des sujets qui dépassent la simple volonté des uns et des autres. Il y a des sujets techniques et des montages organisationnels pour le club qui sont très importants. Il y a des architectes qui travaillent sur les possibilités qui existent pour agrandir la capacité du Parc des Princes. C'est compliqué, c'est un ouvrage assez unique qui a une architecture très particulière, une armature très spécifiques en béton avec des arceaux reliés les uns aux autres, situé jusqu'à côté du périphérique".

"On ne va pas enfoncer le terrain"

Parmi les options évoquées par le club, la possibilité de creuser sous le Parc pour enfoncer le terrain de plusieurs mètres et gagner des tribunes. Une hypothèse balayée par Pierre Rabadan, "On ne va pas enfoncer le terrain, parce qu'en dessous il y a des choses. C'est au PSG de s'exprimer, quand il sera prêt et que nous aurons le bon modèle. Bien sûr, la Ville a tout à fait conscience que le stade est un atout essentiel dans le développement du club et qu'il faut qu'il se dote de places supplémentaires pour accueillir plus de monde, dans un modèle économique qui convienne".

Un Parc à 80.000 places semble compliqué

Jusqu'à présent, les discussions tournaient autour de 60.000 places, selon Pierre Rabadan. "Le président a annoncé une ambition encore supérieure. Techniquement, aujourd'hui je ne peux pas vous dire si on est capables de faire rentrer 80.000 places. Il me semble que ce n'était pas le cas dans les études que j'ai vues. Peut-être qu'il a eu de nouvelles idées ! Vous savez, ils ne nous disent pas toujours tout. Il y a quelques jours encore on ne savait pas que Messi allait arriver."

Juste après les Jeux olympiques

Un tel chantier n'a presqu'aucune chance d'être lancé avant les JO de Paris 2024 alors que le Parc des Princes accueillera plusieurs matchs de football. "De toute façon, vous imaginez bien qu'il y a un nombre d'études qui doivent être faites, qui continuent à être faites, et un nombre d'autorisations à avoir. Ca devrait plutôt permettre l'agrandissement du stade juste après les Jeux olympiques".