Paris 2024 : Saint-Étienne s'apprête à recevoir 8 matches des Jeux-Olympiques

Si tout se déroule comme prévu en 2024, pour les JO, le chaudron doit accueillir 8 matches de football. Une donnée qui est évidemment à prendre en compte dans les négociations sur la future gestion de Geoffroy-Guichard.

Encore un tout petit peu de patience. Et sauf gigantesque surprise la France devrait être officiellement désignée pour organiser les JO 2024. La délégation française est en ce moment au Chili et attend la décision du CIO, le Comité International Olympique, qui doit être rendu ce mercredi 13 septembre.

8 matches en 18 jours

Une bonne nouvelle pour l'agglomération Stéphanoise puisque que la ville de Saint-Étienne devrait faire partie de l'aventure. Le stade devrait accueillir les compétitions féminines et masculines de football. C'est quasi certain, on attend juste la validation du comité pour la confirmation des 9 sites choisis. Il devrait y avoir 8 matches pendant les 18 jours de compétition. C'est deux fois plus que pendant l'Euro dans un laps de temps plus court. Donc avec sans doute des spectateurs qui resteront pour suivre l'évènement.

D’autres compétions en vue

Mais au-delà du temps des JO en eux même, une qualification c'est la promesse d'accueillir d'autres compétions. Un exemple, cinq ans avant les Jeux de Londres plus de 120 compétitions internationales ont eu lieu sur le territoire britannique dans 35 villes autour de la capitale anglaise. D’ailleurs Saint-Étienne c'est déjà positionnée pour la coupe du monde de Rugby en 2023. Et en 2019 ce seront les championnats de France Élite d’athlétisme. Donc si Paris 2024 aboutit, beaucoup de compétions pourraient avoir lieu dans la Loire et notamment à Geoffroy-Guichard.

Paris 2024 au menu des discussions avec l’ASSE

Et des questions se posent évidemment autour du Chaudron puisque l'ASSE est en train de négocier pour avoir une gestion plus large du stade stéphanois. L’échéance Paris 2024 doit donc être prise en compte dans ces négociations entre la Métropole et le club. D'autant que les deux parties souhaitent que la nouvelle convention soit prête pour le 1er janvier 2018. Et ce sera fait pour Roland Goujon, vice-président de St Etienne Métropole, en charge des sports et des équipements sportifs. « Ça fera partie de la discussion avec le club. On ne peut pas se priver de cette forme d’attractivité qui est très importante pour nous. »

Et sur ce dossier le conseil de développement termine ses auditions et se réunit le mardi 19 septembre, dans une semaine tout juste pour rendre son avis. Un avis transmis ensuite à Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne Métropole qui devrait largement s'en inspirer.