Paris FC : l'attaquant et ancien international français Jérémy Ménez quitte le club

Il était l'un des piliers du projet parisien lorsque les Qatari avaient racheté le Paris-Saint-Germain en 2011. Du PSG en Ligue 1 au Paris FC en Ligue 2, Jérémy Ménez est passé par l'Italie où il a évolué à l'AC Milan avant de revenir en Ligue 1 à Bordeaux, de s'envoler pour la Turquie et le Mexique et puis finalement de poser ses valises au Paris FC l'an dernier.

"J'ai passé une excellente année. J'avais besoin de connaître ça pour me retrouver et retrouver le goût du football", a déclaré l'ancien du Paris SG, cité dans un communiqué. Le natif d'Essonne (33 ans), a joué 17 matches de championnat cette année. Il a marqué quatre buts et délivré autant de passes décisives. Il aura finalement aidé le Paris FC à se maintenir en Ligue 2 (17e) alors que la saison a été arrêtée à cause de l'épidémie de coronavirus.

"Même si ce n'était pas forcément facile car on a longtemps été relégable, on a réussi à atteindre l'objectif en maintenant l'équipe. Et ça c'est le plus important", a indiqué l'ex-Bleu (24 sélections entre 2010 et 2013) avant de conclure "pour la suite, j'ai échangé avec le président (Pierre Ferracci) et les dirigeants et on a convenu de s'arrêter pour plusieurs raisons qui nous sont personnelles".

