Paris gagne sans briller et reste en vie en Ligue des Champions

Le PSG a battu Leipzig 1-0, en Ligue des Champions... et c'est tout. Pas de moment brillant au Parc des Princes, le niveau de jeu a frôlé le néant dans un match pourtant capital. Mais Paris s'en sort, gagne et si les fans ont été très déçus du niveau de jeu, l'essentiel est peut-être ailleurs. Paris reste en vie et vu le niveau sur la pelouse ce n'était pas gagné. Le PSG a marqué via Neymar sur penalty dès le début de match, avant de ne rien produite de toute la rencontre (2 tirs cadrés à part le penalty). Heureusement la défense, gros point positif, a tenu contre les assauts d'un Leipzig dominateur. Il faudra montrer un autre visage à Manchester la semaine prochaine mais en attendant, Paris retrouve la 2e place du groupe et terminera même devant Leipzig en cas d'égalité de points, grâce au but marqué à l'extérieur au match aller. Au coup de sifflet final les joueurs ont exulté, "le vestiaire est épuisé" a dit Thomas Tuchel, entraîneur d'un PSG moribond mais toujours debout.

Dans l'autre match du groupe, Manchester United a battu le Basaksehir d'Istanbul 4 buts à 1 et prend seul les commandes de la poule. Paris se déplace en Angleterre la semaine prochaine et devra faire un résultat pour toujours espérer se qualifier en huitièmes de finale de la compétition.