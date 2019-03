Paris-Nice : Dylan Groenewegen double la mise à Bellegarde et conserve son maillot jaune

Dylan Groenewegen a remporté la deuxième étape de Paris-Nice, ce lundi après-midi, à Bellegarde (Loiret) et conservé son maillot de leader. Le néerlandais de l'équipe Jumbo Visma s'est imposé au sprint au sein d'un groupe de sept échappés, dans une étape marquée par un vent fort et un rythme élevé.

Loiret, France

Le peloton de Paris-Nice est arrivé dans le Loiret ce lundi après-midi. Après un départ des Bréviaires, dans les Yvelines, l'arrivée de la deuxième étape s'est déroulée à Bellegarde, dans le Loiret. C'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé, comme lors de la première étape : . Le néerlandais conserve son maillot jaune.

Une des pires journées de ma vie sur un vélo" (Bardet)

Déjà vainqueur de la première étape dimanche dans les Yvelines, Groenewegen a réglé au sprint, et en costaud, un premier groupe de sept coureurs. Et il a devancé l'espagnol Ivan Garcia Cortina et le belge Philippe Gilbert. Le premier français, Arnaud Demare, termine huitième et "remporte" le sprint du peloton. L'étape, courte (163,5 kilomètres), a été très animée en raison du vent et s'est courue à un rythme soutenu, à plus de 50 km/h en moyenne : "une des trois pires journées de ma vie sur un vélo", a même expliqué à l'arrivée, le français Romain Bardet, triple vainqueur d'étapes sur le Tour de France

Dylan Groenewegen, à l'arrivée à Bellegarde, interviewé par France Télévisions © Radio France - Jérémy Marillier

Pour cette arrivée, plusieurs centaines de spectateurs étaient présents à Bellegarde, commune de moins de 2000 habitants située à cinquante kilomètres au nord-est d'Orléans. Le Paris-Nice sera encore présent dans le Loiret mardi, puisque le départ de la troisième étape sera donnée à 11 heures 30 à Cepoy, près de Montargis : le peloton va parcourir environ 70 kilomètres dans le Loiret, avant de partir dans l'Yonne, et d'arriver à Moulins/Yzeure, dans l'Allier.

Le public a répondu présent ce lundi à Bellegarde pour l'arrivée de la deuxième étape de Paris-Nice 2019 © Radio France - Jérémy Marillier