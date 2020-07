Paris Saint-Germain : la dernière de Thiago Silva au parc des Princes, après huit ans à Paris

Il devrait rester capitaine "jusqu'au dernier jour" de son contrat : Thiago Silva, qui quittera le PSG fin août, s'apprête à jouer son dernier match au Parc des princes ce mardi 21 juillet en amical contre le Celtic Glasgow (19h00), devant des Ultras qui lui promettent un hommage dans les règles de la distanciation sociale. "S'il est sur le terrain, il est le capitaine. Il le reste jusqu'au dernier jour" avait souligné l'entraîneur Thomas Tuchel après le nouveau carton du Paris SG contre le club belge de Waasland-Beveren (7-0) vendredi.

A Paris depuis huit ans, le défenseur brésilien (35 ans) détient le record du plus long capitanat (depuis le 21 novembre 2012). Son départ a été acté fin juin par le directeur sportif Leonardo, a accepté de jouer les prolongations jusqu'au tournoi final à huit de la Ligue des champions, en vertu d'une courte rallonge de son contrat achevé le 30 juin. Pour le grand bonheur de Tuchel et ses coéquipiers. Au contraire d'Edinson Cavani, l'idole du Parc, et Thomas Meunier, autre cadre de l'équipe, qui ont préféré mettre fin à l'aventure malgré la perspective de disputer les finales de coupes nationales, les 24 et 31 juillet prochain, et la C1, à partir du 12 août.

Thiago Silva a désormais de la concurrence pour la place de numéro 1 dans la hiérarchie des défenseurs d'ici la fin août, alors que se profilent les finales contre Saint-Etienne vendredi en Coupe de France, puis Lyon en Coupe de la Ligue le 31 juillet. "On a Marquinhos, (Presnel) Kimpembe et Thiago Silva qui sont au plus haut niveau en Europe et nous sommes très heureux d'avoir les trois. Si on joue avec deux défenseurs centraux, je dois en choisir deux. Le plus important est qu'on arrive avec les trois", a évacué Thomas Tuchel, vendredi après le deuxième match de préparation depuis la reprise fin juin. "Qui est le plus fort ? Ce sera peut-être juste un sentiment dans le dernier jour avant le match", a-t-il ajouté.

Thiago Silva, arrivé au PSG en 2012 pour 42 millions d'euros, devrait en tout cas bénéficier d'un temps de jeu conséquent contre le Celtic, et surtout d'un hommage à la hauteur de son empreinte de la part du public et des Ultras parisiens pour sa dernière au Parc, malgré les consignes sanitaires.

L'absence de distanciation sociale dans les virages pendant la rencontre contre Waasland-Beveren, qui marquait le retour des supporters dans l'enceinte parisienne quatre mois après l'arrêt des compétitions, a suscité l'indignation de plusieurs acteurs du sport français, inquiets de l'image renvoyée alors que clubs et Ligues plaident pour le retour d'un public plus nombreux. "On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y avoir", a reconnu Romain Mabille, le président du Collectif ultras Paris (CUP), dans un entretien au Parisien paru lundi. "On s'est laissé aller par l'enthousiasme du match. On l'a très mal géré, mais on n'est pas irresponsables. Il n'y avait pas de mauvaise volonté de notre part." "Je pense qu'on viendra mardi. On va essayer de démontrer qu'on peut avoir un comportement responsable, même si l'ambiance en pâtit", a-t-il poursuivi, en promettant un geste pour la der' du Brésilien: "On a envie (..) de s'adresser aux joueurs qui vont partir, surtout Thiago Silva, qui mérite qu'on lui dise au revoir correctement." Un hommage exemplaire pour un capitaine exemplaire, le thème de la soirée est tout trouvé.