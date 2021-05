Paris Saint-Germain : Neymar suspendu pour la finale de coupe de France

De frustration peut-être, d'immaturité et de bêtise, un peu, de maladresse, probablement, Neymar a laissé traîner ses crampons sur Téji Savanier à quelques minutes de la fin de la demi-finale de coupe de France, mardi, contre Montpellier. L'intervention lui a valu un carton jaune. Ce carton jaune le prive de la finale de la compétition, mercredi 19 mai, au stade de France, face à l'AS Monaco. Le Brésilien était en effet sous le coup d'un sursis depuis son carton rouge reçu face au LOSC, en championnat. Sa suspension d'un match prend effet à partir de ce lundi, c'est ce qu'a décidé la commission de discipline de la Fédération Française de Football ce vendredi 14 mai, une procédure accélérée exceptionnelle due à la fin de saison qui approche. Neymar a réagi sur Instagram est s'est insurgé concernant cette suspension.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le Paris Saint-Germain devra se passer de son numéro 10 pour la finale de coupe de France, peut-être la dernière occasion pour le club d'éviter une année "blanche", le PSG étant éliminé de la Ligue des Champions et accusant trois points de retard sur Lille en championnat à deux journées du terme. Les Rouge et Bleu affronteront l'AS Monaco, équipe en forme en 2021 et qui a déjà battu deux fois Paris cette saison, sans Neymar, sans Verratti non plus car il sera blessé. Ces deux joueurs sont les deux que l'entraîneur Mauricio Pochettino a l'habitude de faire évoluer en position de meneur de jeu, il devra donc tester une autre formule pour cette rencontre au sommet.

La finale, PSG-AS Monaco, sera à vivre en intégralité sur France Bleu Paris, mercredi 19 mai, coup d'envoi 21 heures 15.