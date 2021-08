Jeux paralympiques : de Saint-Mandé à Tokyo, Yvan Wouandji est l'espoir du cécifoot tricolore

Travail et détermination. Ce sont les maîtres-mots d’Yvan Wouandji, joueur de cécifoot qui portera le maillot des Bleusà Tokyo pour les Jeux paralympiques entre le 24 août et le 5 septembre. Une fois en crampon, le sportif se déplace à toute allure et manie le ballon avec une technicité bluffante.

Pour cette adaptation du football aux aveugles et aux malvoyants, tous ont les yeux bandés et se repèrent grâce à des guides, debout sur les côtés d’un terrain de 40 mètres de long sur 20 mètres de large, qui leur indique le chemin du but avec leur voix. Un match se déroule avec deux équipes de cinq et un ballon sonore, rempli de grelots pour signaler sa présence.

Yvan Wouandji est l'un des meilleurs joueurs du monde. © Radio France - Thibaud Hue

"Je suis en forme pour ces Jeux"

Pilier du club de Saint-Mandé (Val-de-Marne), Yvan Wouandji est l’un des meilleurs joueurs de cécifoot au monde. "Les gars, on fait de la course là, allez !", lance-t-il à ses coéquipiers pour motiver la troupe. Survolté, il est impatient de jouer son premier match avec les Bleus, prêt à en découdre : "Je me sens très bien physiquement, techniquement, psychologiquement parce que j’ai beaucoup bossé individuellement et avec mes coéquipiers. Je suis en forme pour ces Jeux et on espère aller le plus loin possible durant cette compétition."

Direction la médaille d'or

L’enjeu est de taille pour l’équipe de France. En 2012, aux Jeux paralympiques de Londres, la sélection s’était distinguée en remportant la médaille d’argent après une défaite face au Brésil (2-0). Cette année, ils visent l’or. Mais selon le footballeur, participer à ce grand rendez-vous est déjà une belle victoire : "Parler du handicap visuel, des besoins, de la manière dont on adapte notre quotidien sur le plan sportif et social, est important. Surtout dans le cadre des Jeux paralympiques car c’est une manière de sensibiliser le grand public et de faire découvrir le cécifoot au plus grand nombre."

Le cécifoot se pratique avec deux équipes de cinq joueurs. © Radio France - Thibaud Hue

Devenu un ambassadeur de son sport, Yvan Wouandji veut faire rayonner la discipline. Première occasion de briller ce dimanche face au Japon pour le premier match des Bleus. Pour monter sur la plus haute marche du podium, il faudra ensuite rejoindre la finale, samedi 4 septembre.