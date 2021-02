FC Nantes - Paroles de présidents : "Tout faire pour qu'il ne soit plus la risée de la presse"

Quand on est dirigeant, la critique publique n'est pas un exercice aisé. D'autant plus quand il est question d'un autre club. Mais la situation du FC Nantes est si catastrophique que certains ont accepté de sortir de leur réserve pour évoquer la gestion d'un club autant moqué par les supporters que dans les médias. "L'entraîneur n'est pas responsable de tout, confie Monique Bernard, présidente du VB Nantes. Il faut certainement remettre les choses à plat et repartir de zéro." Témoignages de présidents désespérés de voir une institution couler.

"Je ne resterais pas présidente si mon club allait d'échec en échec"

Avant d'être à la tête de tel ou tel club, les présidents sont d'abord des amoureux de sport. Quelqu'il soit d'ailleurs. De loin, ils assistent en ce moment au spectacle désolant qui se poursuit derrière les grilles fermées de la Jonelière et dans les stades à huis-clos. En faisant appel à Antoine Kombouaré pour tenter de sauver la maison nantaise, le FC Nantes a presque réussi l'impossible : compter plus de techniciens sur une saison que de victoires.

"Quand je suis arrivé à Nantes il y a 12 ans, j'étais très heureux d'arriver dans une ville qui comptait un club au passé si prestigieux, rembobine Jean-Pierre Ciglia, dirigeant du Nantes-Rezé Basket. Et j'ai beaucoup de peine de voir que le club n'est pas à la hauteur des attentes des supporters." Doux euphémisme quand on voit l'ampleur de la résignation chez les supporters nantais qui n'attendent pour beaucoup qu'une chose, le départ de la famille Kita.

Il faut une nouvelle dynamique pour qu'on arrive à faire en sorte que le FC Nantes ne soit plus la risée de la presse et des réseaux.

Mais quand on est patron d'un club nantais, on ne tire pas sur une ambulance. Du moins, pas en public. "Il faut laisser les dirigeants bosser et éviter de mettre de l'huile sur le feu", balaye l'un d'entre eux. Et ne pas faire de parallèle entre deux clubs qui n'ont rien de comparable. "Nous on est constitué en association loi 1901, le club ne nous appartient pas, détaille le patron des Déferlantes. Pour les clubs qui sont constitués en société comme le FC Nantes, il y a des enjeux différents des nôtres." On parle là d'argent mais aussi d'amour propre. "Si on allait d'échec en échec et je ne parle pas d'échec sportif parce que ça peut arriver sur une saison, confie Monique Bernard. Il est évident que je ne resterais pas à la tête du VB Nantes."

Le salut des Canaris ne passera que par la clarté d'un projet

Sans oser répondre à la question - Waldemar Kita doit-il quitter le club ? - certains évoquent leur décision s'ils étaient visés dans l'exercice de leurs fonctions. "Ça dépend du caractère de chacun, lance Jean-Pierre Ciglia. Si moi je considérais que je n'avais plus de ressource, je ne resterais pas." "Sans quitter un bateau à la dérive, c'est se dire que peut-être qu'il faut une nouvelle dynamique pour qu'on arrive à faire en sorte que le FC Nantes retrouve des heures de gloire et qu'il ne soit plus la risée de la presse et des réseaux", poursuit la présidente du club vice-champion de France en 2019.

Au FC Nantes, c'est loin d'être le cas et aujourd’hui malheureusement, je ne sais pas si le club est attractif pour les joueurs ou les entraîneurs.

Depuis près de 14 ans, les hautes-sphères du FC Nantes misent sur les entraîneurs - 19 depuis l'arrivée de Waldemar Kita - pour maintenir le club sous assistance respiratoire. Autant mettre des pansements pour soigner des fractures. "Les entraîneurs ne sont pas responsables de tout", abonde Monique Bernard. Les supporters ne la contrediront pas. Sans un projet lisible, les murs de la Maison jaune continueront de tomber les uns après les autres. "Je pense que pour pouvoir construire quelque chose de solide, il faut miser sur la stabilité, c'est la base, affirme Hubert Dogemont, à la tête des Corsaires depuis six ans. Au FC Nantes, c'est loin d'être le cas et aujourd’hui malheureusement, je ne sais pas si le club est attractif pour les joueurs ou les entraîneurs."

Et inutile d'aller chercher bien loin des éléments de réponse. Les derniers mercatos se suffisent à valider la triste hypothèse : Miguel Edgar Ié, Antonio Mance, Renaud Emond, Jean-Kevin Augustin, Molla Wagué, Abou Ba et la liste est loin d'être exhaustive. "Quand une maison prend feu comme ça, il faut vraiment aller voir les causes", lâche un dirigeant. Mais aucun ne se risque à s'attaquer au Franco-Polonais. "Je parlerai du FC Nantes le jour où Waldemar Kita parlera de mon club", s'amuse un président. Autant dire jamais, le président des Canaris se refusant déjà à parler de son propre club.