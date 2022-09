Parole aux supporters : posez votre question à Bernard Joannin, président de l'Amiens SC

Ce mercredi 7 septembre, Bernard Joannin, président de l'Amiens SC répond aux questions des supporters en direct et en vidéo.

Mercredi 7 septembre, à partir de 18h30, des supporters poseront des questions en direct à Bernard Joannin, président de l’Amiens SC ainsi qu’à l’entraineur Philippe Hinschberger et au défenseur Jérémy Gélin. Cette émission sera diffusée en Facebook Live sur la page Facebook de France Bleu Picardie. Parmi les supporters VIP qui pourront poser leur question : 5 auditeurs de France Bleu Picardie.

Cinq auditeurs de France Bleu Picardie sélectionnés pour participer à l'émission

Cinq auditeurs de France Bleu Picardie auront la chance de participer à cette émission en direct depuis le stade de la Licorne. Ils seront accueillis à 17h pour une visite des installations et des coulisses. À 18h, ils seront interviewés sur France Bleu Picardie et à 18h30 ils participeront à l'émission « Parole aux supporters » présentée par Jérôme Jean. Une émission diffusée en direct et en vidéo sur Facebook.

Pour tenter de faire partie des cinq supporters VIP, participez au tirage au sort ci-dessous. Assurez-vous que vous serez disponible le mercredi 7 septembre de 17h à 19h. Bonne chance !

