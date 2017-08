Parts de l'ASSE : Adao Carvahlo en correctionelle

Le procureur de la République de Saint-Étienne s'était lui-même emparé de l'affaire. Si Roland Romeyer n'a pas encore l'assurance de détenir les 44% des parts de l'ASSE à long terme, il marque un point dans la bataille juridique qui l'oppose à son associé.

C'est un nouveau rebondissement dans la très complexe affaire Carvalho et incontestablement encore un point de marqué pour Roland Romeyer. Adao Carvalho, qui dispute au président de l'ASSE des parts du club, est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Il sera jugé le 14 septembre prochain pour "recel d'abus de bien sociaux et tentative de blanchiment". C'est assez logique, finalement, quand on se souvient qu'il y a deux mois, le tribunal de commerce avait renvoyé l'examen du dossier aux calendes grecques en attendant une décision au pénal.

Adao toujours propriétaire de 22% des parts de l'ASSE, sans pouvoir en jouir

Depuis qu'il les a achetées via la société Croissance Foot qu'il a créée avec Roland Romeyer, Adao Carvalho est détenteur de 22% des parts de l'ASSE. Il voudrait les vendre, mais les choses se compliquent un peu plus pour lui avec ce renvoi en correctionnelle.

Le problème pour lui, c'est qu'il ne peut pas les vendre sans l'accord de son associé (ndlr : c'est tout l'enjeu de la procédure devant le tribunal de commerce). Et surtout, ces parts, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, elles ont été saisies par la justice. Le plus curieux finalement, c'est qu'elle soit encore à lui alors qu'il a déjà été condamné en 2014, à Lyon, pour avoir investi dans l'ASSE avec de l'argent blanchi. Il avait écopé de 3 ans de prison avec sursis et 200 000 euros d'amende. Mais la justice n'avait pas jugé bon de saisir à l'époque.

Le dossier Carvalho encore d'actualité...pour longtemps

Aujourd'hui, le parquet de Saint-Étienne reproche à Adao Carvalho de vouloir utiliser une nouvelle fois de l'argent illégal en récupérant ses parts. Pour résumer, tout le monde est d'accord pour dire que cet argent est sale : la justice française à Lyon, l'administration luxembourgeoise où la société a été créée, et maintenant le parquet stéphanois. Mais personne ne lui a encore repris cet argent. Avec ce procès le 14 septembre devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, les possibilités de renvoi, d'appel etc...le dossier Carvalho n'est donc pas près d'être réglé...