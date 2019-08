Pas brillant mais redoutablement efficace, Le Havre confirme face à Grenoble

Opportuniste, Kadewere ajuste le gardien grenoblois et double la mise à la 37e minute. Son 8e but en 5 matchs...

Le Havre, France

Et de trois ! Le Havre a décroché une troisième victoire de rang ce vendredi face à Grenoble, 3-1. Ce fût sans doute une des prestations les moins abouties de ce début de saison mais qu'importe, voilà trois points de plus qui propulsent les havrais à la deuxième place de la Ligue 2.

Dans un match assez terne, les hommes de Paul Le Guen se sont distingués par leur efficacité. Tino Kadewere, dans une forme étincelante, ouvrait d'abord le score sur la première occasion des locaux, concluant une jolie action collective (1-0 16'). Le même Kadewere, opportuniste pour convertir en but une offrande d'un milieu grenoblois peu de temps après (2-0 37').

L'entraîneur du HAC ne faisait pas la fine bouche.

Il faut avoir de la réussite, il faut le reconnaître. Mais les joueurs se sont accrochés. On a réussi peu d'enchaînements, mais ceux qu'on a réussis ont donné des buts."

La fin du premier acte était ternie par la réduction du score de M'Changama, au milieu d'une défense arrêtée, et plus globalement fébrile ce vendredi (2-1 45'). En toute fin de match, Le Havre tuait finalement le suspense par sa recrue Ayman Ben Mohamed, entrée dix minutes plus tôt pour ses débuts devant son nouveau public. Sur un ultime contre, le néo havrais remontait tout le terrain d'une grande chevauchée et ajustait Camara (3-1 90'+4).

Paul le Guen restait mesuré. "Par rapport à notre match à Lens, on a été très en dessous. Il faut être lucide. C'est le bon moment pour mettre les joueurs en alerte. Avant d'aller à Caen, on doit se dire que l'on peut être puni si nous ne sommes pas complètement mobilisés."

Un sentiment similaire chez le défenseur Woyo Coulibaly : "Il y a eu quelques brèches dans la défense. Grenoble n'avait rien à perdre. Ils nous bien contrés. On doit rectifier cela."

Heureusement, dans les moments difficiles le HAC peut compter sur Tino Kadewere. Le meilleur buteur de Ligue 2 marche sur l'eau et se veut ambitieux. "Notre objectif est de monter en Ligue 1. On travaille, on se concentre, pour marquer des buts et monter en fin de saison." Et de rassurer les supporters :

Je suis ici. le mercato c'est pour mon agent. Je travaille ici, je reste ici. C'est sûr, c'est officiel."

Un peu plus tôt dans la soirée, au micro de France Bleu Normandie, le directeur général du HAC Pierre Wantiez avait confié que le club avait reçu une grosse offre de l'étranger pour son jeune attaquant. Une offre refusée. Direction et joueur clament que le dossier est clos, mais nul doute que des clubs tenteront à nouveau leur chance jusqu'à la fin du mercato.

En attendant, Kadewere est là et se dit décidé à "marquer 30 buts si c'est ce qu'il faut pour aller en Ligue 1". Le voisin caennais prochain hôte du HAC vendredi prochain dans le choc des Normands, est prévenu.