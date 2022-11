Pas d'écran géant pour la Coupe du Monde à Montpellier mais l'argent économisé reversé à 12 clubs de foot

Il n'y a pas d'écran géant à Montpellier pour suivre la Coupe du Monde de foot au Qatar. Décision prise le 11 octobre dernier par le maire Michaël Delafosse pour dénoncer une compétition critiquable sur le plan humain, écologique et économique. Mais l'enveloppe prévue à cet effet n'est pas perdue. Les 30.000 euros vont être dispatchés entre douze clubs de foot montpelliérains affiliés à la Fédération française de Football. C'est-à-dire 2.500 euros chacun pour acheter du matériel sportif ou logistique.

L'argent reversé à des clubs de foot de Montpellier

Les douze clubs de foot montpelliérains concernés par cette subvention exceptionnelle sont 3MTK, AS Atlas Paillade, AS Celleneuve, ASC Paillade Mercure, Arceaux Montpellier, ASPTT Montpellier, AS Croix d’Argent, FC Pas du Loup, FC Petit Bard, MUC Football, RC Lemasson et au Stade Lunaret.